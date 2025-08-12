„Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni” – állította Orbán Viktor a Patrióta Extrában

Orbán Viktor miniszterelnök a műsor elején feltett kérdésre, hogy milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az ő véleményét, meglátásait idézte az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, kijelentette:

Orbán Viktor: „Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúloznia, mert abból nagy baj lesz” – Fotó: YouTube

– Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúloznia, mert abból nagy baj lesz – majd Orbán Viktor hozzáfűzte: – Miután Európában én vagyok leghosszabb ideje hivatalban, ezért elég kézenfekvőnek tűnik, hogyha valaki kíváncsi valamire, akkor az elsők között (...) megkérdezi a magyar miniszterelnököt – mondta.

Egy olyan országról beszélünk, amelynek hosszú ideje ugyanaz a politikai vezetése van, ami egy fantasztikus előny a diplomáciában

– tette hozzá.

A vétó okáról is beszélt Orbán Viktor

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy miért vétózta meg az Európai Tanács nyilatkozatát a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatban. Két oka is volt erre: volt benne egy teljesen világos egyenes mondat, amely Ukrajna európai uniós tagságáról szól.

De hát a magyar emberek erről már döntöttek. Nemlegesen. Nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Nem fogok aláírni olyan deklarációkat, amelyben ezzel ellentétes állítás szerepel

– emlékeztetett.

Majd hangsúlyozta azt is, a politikában a tekintély számít. – Tehát nevetségesnek és szánalmasnak tűnni sosem szabad, mert akkor a végén gyenge és szánalmas is leszel – aztán rámutatott arra, hogy: amikor két fél leül egymással tárgyalni – jelen esetben az oroszok és az amerikaiak –, „és téged nem hívnak oda, akkor te nem kapkodsz a telefon után, te nem rohangálsz, te nem kiabálsz be kívülről, te nem akarod a saját fontosságodat hangsúlyozni a két ember előtt vagy otthon”, mert az szánalmassá tesz.

Európa nem akar nagy lenni. Csak jól akar élni. De ha jól akarsz élni, nagynak is kell lenned, meg erősnek. Ezt az összefüggést még nem tekintik nyilvánvalónak Brüsszelben

– emelte ki – írja a Magyar Nemzet.

Miért éppen Alaszka lett a helyszín?

A műsorvezető Nógrádi Györgytől azt kérdezte, a két elnök miért éppen Alaszkában ül le egymással tárgyalni. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, azért, mert Alaszkának szimbolikus jelentősége van. Arra emlékeztetett mindenkit, hogy a területet 1867-ben adta el Oroszország az Egyesült Államoknak.