„Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni” – állította Orbán Viktor a Patrióta Extrában

A miniszterelnök mellett Nógrádi György is részt vett a beszélgetésben. Orbán Viktor több tényre is rávilágított.
Orbán Viktor miniszterelnök a műsor elején feltett kérdésre, hogy milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az ő véleményét, meglátásait idézte az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, kijelentette:
– Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúloznia, mert abból nagy baj lesz – majd Orbán Viktor hozzáfűzte: – Miután Európában én vagyok leghosszabb ideje hivatalban, ezért elég kézenfekvőnek tűnik, hogyha valaki kíváncsi valamire, akkor az elsők között (...) megkérdezi a magyar miniszterelnököt – mondta.
Egy olyan országról beszélünk, amelynek hosszú ideje ugyanaz a politikai vezetése van, ami egy fantasztikus előny a diplomáciában
– tette hozzá.
Orbán Viktor elmondta azt is, hogy miért vétózta meg az Európai Tanács nyilatkozatát a Trump–Putyin-találkozóval kapcsolatban. Két oka is volt erre: volt benne egy teljesen világos egyenes mondat, amely Ukrajna európai uniós tagságáról szól.
De hát a magyar emberek erről már döntöttek. Nemlegesen. Nem lesz Ukrajna az Európai Unió tagja. Nem fogok aláírni olyan deklarációkat, amelyben ezzel ellentétes állítás szerepel
– emlékeztetett.
Majd hangsúlyozta azt is, a politikában a tekintély számít. – Tehát nevetségesnek és szánalmasnak tűnni sosem szabad, mert akkor a végén gyenge és szánalmas is leszel – aztán rámutatott arra, hogy: amikor két fél leül egymással tárgyalni – jelen esetben az oroszok és az amerikaiak –, „és téged nem hívnak oda, akkor te nem kapkodsz a telefon után, te nem rohangálsz, te nem kiabálsz be kívülről, te nem akarod a saját fontosságodat hangsúlyozni a két ember előtt vagy otthon”, mert az szánalmassá tesz.
Európa nem akar nagy lenni. Csak jól akar élni. De ha jól akarsz élni, nagynak is kell lenned, meg erősnek. Ezt az összefüggést még nem tekintik nyilvánvalónak Brüsszelben
– emelte ki – írja a Magyar Nemzet.
A műsorvezető Nógrádi Györgytől azt kérdezte, a két elnök miért éppen Alaszkában ül le egymással tárgyalni. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, azért, mert Alaszkának szimbolikus jelentősége van. Arra emlékeztetett mindenkit, hogy a területet 1867-ben adta el Oroszország az Egyesült Államoknak.
Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a világban zajló események közepette a két világhatalom közötti tárgyalásban Ukrajna helyzete valószínűleg háttérbe fog szorulni. Orbán Viktor ráadásul leszögezte:
az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte.
– A kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindenből – mutatott rá.
A kormányfő szerint Ukrajna ma már csak azért nem kapitulál, mert az európaiak ellátják fegyverrel és pénzzel. Az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak Európa jövőjéről, nélkülünk. A miniszterelnök szerint itt igazolódik az a korábbi kijelentése, miszerint „ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”.
Nógrádi György szerint az európai katonai vezetők tévesen azzal riogatnak, hogy Oroszország néhány éven belül lerohanja Európát. – Európában a NATO hagyományos erői négyszer erősebbek, mint az oroszok. Ki az a hülye, aki négyszeres túlerővel szemben támad? – mutatott rá.
Orbán Viktor hozzátette: „a katonai vezetők azért mondják, amit mondanak, mert politikai utasításra cselekednek.”
Meglátása szerint ezek sokkal inkább politikai álláspontok, sem mint szakmaiak. Európa vezetői úgy vélik, ha Ukrajna nyer, akkor Putyin kormánya Oroszországban megbukik, amit ő egy illúziónak tart.
Ezután műsorvezetői kérdésre a miniszterelnök és Nógrádi György egyöntetűen megerősítette: Európa jövőjéről a saját feje felett fognak dönteni. Orbán Viktor rámutatott arra is:
az orosz–ukrán háború csak Európában kiemelt téma, a világ más részein nem az.
– És a világ nem is nagyon tolerálja, hogy az amerikaiak meg a nyugatiak ahelyett egyébként, hogy a világ más pontjain lévő konfliktusokban segítenének, ahelyett beleásták magukat egy orosz–ukrán háborúba, és háttérbe szorult a világ minden más baja – hangsúlyozta.
Szerinte Trump ebből most kitör, mert ő egyenként végigveszi a világ gócpontjait, és egyenként próbálja ezeket rendezni. Mint mondta, az orosz–ukrán háború fontos, ez fölött még van egy másik nagy kérdés:
„a konfliktusok miatt a világgazdaság az egységes lesz-e, létrejön-e egy új erőviszonyokon nyugvó együttműködési rendszer, vagy ketté lesz hasítva és megindul egy blokkosodás. Ez nagy hatással lesz például Magyarország gazdasági fejlődésére is."
– Tehát miközben mi a háborúról beszélünk, az egész háborús színpad mögött ott van a világgazdaság jövőjének kérdése, amit éppen most kell újraszerkeszteni – összegzett.
