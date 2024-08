Fény derült a titokra: ezért vagyunk rosszul mostanában

Te is megtapasztalhattad már, hogy a mostani időjárás egészen más, mint az azt megelőző években, évtizedekben volt. Az időjárás változásaira érzékeny emberek ráadásul ezt hatványozottan érzik.

Egyre melegebb napok elé nézünk Fotó: Köpönyeg

Mind a magyarországi mérési adatok és elemzések, mind a globális mérési adatok és elemzések egyértelműen bizonyítják a jelentős változásokat. Részben a hőmérsékleti értékek emelkedését, részben az extremitások nagymértékű növekedését és az egyre jellemzőbb változékonyságot

– híva fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Már idén júliusban tucatszámra dőltek meg a melegrekordok, melyek között az is megesett, hogy egymás után több napon is és közel 100 éves távlatban is.

Korábban kevésbé tapasztalhattuk ezeket a hatásokat, most viszont egyre erősebb tüneteket érzünk, egyre gyakrabban. Mindez pedig már nemcsak az idősekre, a fiatalokra is igaz

– állítja a szakember, aki arra is emlékeztetett, hogy ez a tendencia már az augusztusi hónap első napjait is jellemezte: volt itt olyan hidegfront, ami nem hozott lehűlést, sőt, még fülledtséget okozott, folyamatosan 30 fok feletti hőmérsékleti értékekkel. Régebben, akár 10 éves távlatban nézve, már a 30 fok közeli hőmérséklet is ritka számba ment, most az vált általánossá. A HungaroMet kutatói egy klímaszimulációt végeztek ennek kapcsán, mely szerint ez a következő napokban, hetekben, hónapokban és években csak egyre rosszabb lesz.

A század második felében ezek lesznek az átlagos értékek, ami a krónikus betegek, az idősek, a várandósok és a fiatalok szervezetét is megterheli

– hangsúlyozta dr. Pintér Ferenc, majd folytatta: „Pénteken még érezni lehet az átvonult front hatásait. Egyre magasabb hőmérsékletek, folytatódó kánikula vár ránk.”

Pénteken több helyen feltámad az északnyugati szél az átvonuló front mögött. A fokozottan frontérzékenyeknél még előfordulhatnak görcsös panaszok, fejfájás, vérnyomás-ingadozás. A szél miatt felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint nyugtalanság, ingerlékenység is kialakulhat. Összességében tehát továbbra is nehéz napok állnak nemcsak mögöttünk, előttünk is.