Megfőtt az ország, brutális hőmérsékleti rekordokat hozott eddig a nyár

A július végéhez közeledve már most olyan brutális kánikulákat kellett túlélnünk, amikkel az utóbbi 100 éveben sem volt dolgunk. A napokban áthaladó hidegfront némiképp enyhíti a szenvedésünk, az viszont figyelmeztető a jövőre nézve, hogy milyen sok melegrekord dőlt meg az idei nyáron, főként júliusban.

Az idei kánikulát nagyrészt csak vízparton lehetett kibírni Fotó: Karnok Csaba

A 2023-as év júniusától ez év márciusáig minden hónap középhőmérséklete globális rekordot döntött.

„Sokatmondó, hogy idén már április 1-jén történelmi rekord született. Ilyen korán még soha nem volt a korábbi években úgynevezett »hőségnap«, vagyis 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet hazánkban. Úgy gondolom, hogy forró, aszályos nyarunk lesz” – mondta lapunknak még áprilisban a több évtizedes tapasztalattal rendelkező meteorológus, Németh Lajos.

Többen már most aggódnak

Aggasztó tendenciára hívta fel a figyelmet a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az Európai Unió klímaügynöksége, a Kopernikusz is. A két szervezet megfigyelései, valamint az ezekből származó adatok egyértelműen azt mutatják, hogy Európa 1991 óta a globális átlag kétszeresével melegszik. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy bár valóban szélsőséges április van Európa mögött, azért az ezt megelőző hónapban, márciusban is 1,49 fokkal volt magasabb az átlaghőmérséklet az 1991–2020 közötti áprilisi átlagnál.

A rendelkezésre álló adatok alapján a föld felmelegedésének nagy része az elmúlt 40 évben ment végbe, ebből is az elmúlt 10 év volt a legforróbb

– állítják a klímakutató szakemberek. Franciaországban éppen ezért a hamarosan kezdődő nyári, párizsi olimpiai játékokon résztvevő sportolók egészsége miatt aggódnak a várható hőség kapcsán, mely még az edzett élsportolók szervezetét is megterhelheti.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) már a nyár elején azt becsülte, hogy egy a háromhoz az esélye, hogy 2024 melegebb lesz, mint 2023. Valamint 99 százalékos az esélyt adtak annak, hogy az idei esztendő a valaha mért öt legmelegebb év közé tartozik majd. A most lecsengőben lévő El Niño a valaha mért öt legerősebb El Niño-év közé tartozott, ezek alapján pedig 2024 további részében is hőmérsékleti rekordokra számíthatunk.