Mi vagyunk Európa katlanja – eláruljuk, meddig tart ki a brutális kánikula

Egész Európa katlanja vagyunk

Az elmúlt napokban Magyarország egy sajnálatos elsőséggel került be a hírekbe. Mi lettünk Európa katlanja, vagyis gyakorlatilag a Kárpát-medencében van a legnagyobb forróság. Míg az Egyesült Királyságban, Londonban nappal 20, éjjel 14, Franciaországban, Párizsban nappal 27, éjjel 16, Németországban, Berlinben nappal 28, éjjel 19, Olaszországban, Rómában nappal 32, éjjel 20, Portugáliában, Lisszabonban nappal 25, éjjel 16 fok van, addig Budapesten a nappali hőmérséklet 38, az éjszakai hőmérséklet 20 Celsius-fok körül alakult. Ezek pedig csak a július 15-ei hétfői értékek voltak. Kedden ennél jóval melegebbet, 40 Celsius-fok közeli értékeket mérhetünk, nem is beszélve arról, hogy az éjszakáink is forróak lesznek. Hazánkban több napon át az éjszakai értékek is magasabbak lesznek több európai ország nappali hőmérsékleténél is.