A trópusi meleg után egyre szárazabbá válik a levegő, mellyel sok egyéb is együtt jár, amire jobb, ha minél előbb felkészülünk.

A következő napok időjárása sajnos kedvez a polleneknek. Fotó: Köpönyeg

Bár jóval szárazabb lesz a levegő, ezúttal a magas hőmérséklet lesz a megterhelő, másként, mint az eddigi párás meleg.

- árulta el dr. Pintér Ferenc meteogyógyász az időjárás változásaival kapcsolatban, melyet mindenki tapasztalhat magán. Ilyenkor sok mindenre oda kell figyelni, melyek között szerepel a megfelelő folyadékbevitel, az ásványi anyagok és sók pótlása, a bőrünk és a szemünk épségének óvása és az allergiás tünetek csökkentése.

Nemcsak a keringési rendszerre, a gyulladásos folyamatokra, a vérnyomásra hat ugyanis a most kialakuló időjárás, hanem a pollenek koncentrációjára is. Az extrém meleg időben a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja országosan a közepes-magas tartományban alakul, az útifűé közepes, helyenként magas szintet érhet el. A fák közül a szelídgesztenye pollenkoncentrációja alacsony-közepes tartományban alakul. Alacsony, esetenként közepes koncentrációban jelen van a levegőben a ciprus- és tiszafafélék, valamint a hárs pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően a magas tartományban alakulhat. Azaz egyre több nehézséggel kell megküzdenie az allergia és az asztma tüneteitől szenvedőknek. Arról nem is beszélve, hogy az allergia a táplálkozással is összefügg.

Az allergiás tüneteid ugyanis nemcsak attól függnek, hogy a pollenek koncentrációja milyen mértékű. Az úgynevezett keresztallergia lényege az, hogy egyes allergiás tünetek megjelennek, felerősödnek akkor is, ha korábban a szervezetben egyébként nem fordultak elő. Ez azt jelenti, hogy az anyagok kémiai hasonlóságuk miatt hatnak egymásra, mint pl. a görögdinnye és a parlagfű. Az egyes növények virágzásakor tehát nemcsak azok allergénjei támadnak, hanem olyan növények vagy gyümölcsök is, melyeket elfogyasztva jobban szenvedsz majd abban az időszakban, amikor az allergén növény virágzik.