Erre senki sem számított: ez történik valójában a testeddel, ha kukacos cseresznyét eszel

Nagyon senkinek sem kell bemutatni, hogy a nyár egyik legjobban várt része a dinnyeevés mellett az a finom húsos cseresznyézés. Mint ahogy sajnos azt sem, hogy az ínycsiklandó, ropogós cseresznyét nemcsak mi szeretjük, hanem bizony azok a fránya kukacok is…

Szinte biztos, hogy már mindannyian jártunk úgy, hogy amikor beleharaptunk ebbe az édes gyümölcsbe, ott kacsintott ránk egy fránya kukac. Főleg, amikor gyerekek voltunk és a felnőttek annyival elintézték a dolgot, hogy „Semmi baj, lement egy kis hús is!”.

De vajon a cserkóban megbújó kukac valóban ártalmatlan, és nem veszélyezteti az egészségünket? A Mindmegette most erre ad nekünk választ, lássuk!

Ezért a cseresznye az egyik legértékesebb gyümölcs

A cseresznye finom, és rengeteg értékes tápanyagot tartalmaz. A benne található antociánok gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek enyhíthetik az ízületi gyulladás és a köszvény tüneteit. Emellett gazdag káliumforrás, amely segít szabályozni a vérnyomást és támogatja a veseműködést. A kálium az ízületeknek is jót tesz, csökkenti a fájdalmat és a merevséget. A cseresznye B-vitaminokat (pl. B1, B2, B6), C- és E-vitamint, valamint béta-karotint is tartalmaz – írja a lap

Most akkor mi van a kukacokkal?

Kifejtik, hogy a cseresznye finom ízét és jótékony tulajdonságait a kukacok is nagyra értékelik. Sokan irtóznak a férges gyümölcs fogyasztásának a gondolatától, és szinte rosszul lesznek, amikor kiderül, kukacos volt az elfogyasztott gyümölcs. Megnyugtatásul: az egészségedet nem veszélyezteti az elfogyasztott kukac! A gyümölcsökben élő rovarlárvák nem jelentenek egészségügyi kockázatot, mert nem terjesztenek betegségeket és nem mérgezik a gyümölcsöt.

Ezt tedd, ha látod a kukacot a cseresznyédben

Végezetül pedig felhívják a figyelmet, hogy ilyenkor az a legjobb, ha kivágod a sérült részt, és fogyasztás előtt alaposan megmosod az egész gyümölcsöt. A gyümölcsöt néhány percre vízbe is merítheted, ettől a lárvák a felszínre úsznak, amiket aztán így könnyedén eltávolíthatsz.