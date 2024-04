Vörös kiütések lepték el a magyar színésznő testét, ez az oka - Fotó

Nyári Dia már gyerekkorában azt tapasztalta, hogy amint egy kicsit is megvakarja a bőrét, azonnal csúnya, piros foltok jelennek meg rajta. Arra csak később jött rá a színésznő, hogy ezeket a kellemetlen tüneteket nem más okozza, mint a hisztamin intolerancia, ami sajnos manapság egyre elterjedtebb, sokan küzdenek vele. A hisztaminról annyit tudni kell, hogy részben a szervezetünkben termelődik, részben pedig élelmiszereink, ételeink is tartalmazzák, vagy felszabadítóként viselkednek, valamint bizonyos gyógyszerek is problémát okozhatnak.

Nyári Dia gyerekkora óta küzd hisztamin intoleranciával (Fotó: Facebook)

A hisztamint a DAO (diamino-oxidáz) enzim bontja le. Akinél ez az enzim csökkent mértékben termelődik, hisztaminban gazdag étel fogyasztása után allergiaszerű tünetek lépnek fel, pontosan ez történt Nyári Diával is, aki egy 24 órán keresztül elérhető Facebook-történetben mutatta meg, hogy nála milyen testi tünettel járt ez a probléma.

Nyári Dia megmutatta, mit okoz nála a hisztamin intolerancia (Fotó: Facebook)

Nyári Dia szakemberhez fordult

A színésznő később azt is elárulta, hogy a tünetek miatt felkeresett egy orvost, aki komoly tanácsokkal látta el. Úgynevezett hisztamin diétára kötelezte, ami azt jelenti, hogy Dia nem ehet többek között csokit, avokádót, sajtot, epret, valamint padlizsánt sem, de a pezsgőről és a borokról is le kell mondania az egészsége érdekében.

A színésznő a futásnak köszönheti gyönyörű alakját

A mára nádszálvékony Nyári Dia korábbi önmagát egy"túlsúlyos, gömbölyded lánynak" írja le, aki husijai ellenére is rendben volt magával és szerette azt, ami visszaköszön a tükörből. Kisfiával, Zétivel a hasában azonban több mint 80 kilóra hízott, és a szülés után kiderült, hogy a korábbi formája nem a kismamaság, hanem egy betegség miatt nem jön vissza. Diának nem volt más választása, életmódot kellett váltani: diétába fogott és futni kezdett.

„Nem nagyon hiszi senki, hogy végig tudom csinálni, azt hiszem hogy én magam sem. Pár hónap múlva már nem tudnék meglenni a futás nélkül, és nem halok meg egy tábla csokiért. Mára IMÁDOK futni, olyan természetes mint lélegezni" – mesélte egy korábbi posztjában Dia.