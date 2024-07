Az egész testet eltakaró strandruháktól a falatnyi bikinikig - ilyen fürdőrucikat hordtunk az elmúlt száz évben - Galéria!

Az idei nyáron ez már a második hőhullám, amit kénytelenek vagyunk elviselni, és még nem igen látni a végét. Országszerte vörös riadót fújtak a hatóságok, délen például nem ritka, hogy akár 41-42 fokig is felkúszik a hőmérő higanyszála, ráadásul árnyékban! Ha hinni lehet az előrejelzéseknek, sajnos ez a sivatagi meleg bizony velünk marad még majd' egy hétig, így nincs más lehetőségünk, csak az, hogy megkeressük a leghűsítőbb megoldásokat a túlélésre.

Fotó: RDNE Stock project / Pexels (illusztráció)

Sokan a légkondis, hűs szobában próbálják átvészelni a nehéz napokat, de aki mégis kinti programra vágyik, az a vízpartra menekül. Ilyenkor a strandok, a fürdőhelyek zsúfolásig megtelnek, ami mindig kicsit egy amolyan élő divatbemutató is, hiszen sokan ekkor veszik fel először élesben a gondosan kiválasztott strandszettjüket, fürdőruhájukat. A férfiaknak jóval könnyebb a dolguk és többségük nem is igazán szokta túlzásba vinni a keresgélést, míg a hölgyeknél ez is egy komoly, hosszas kiválasztást igénylő feladat, hiszen nem csak az a fontos, hogy kényelmes legyen, de az sem árt, ha csinos is a kiválasztott darab. Napjainkban nem meglepőek a meglehetősen szexis fürdőruhák, melyek célja, hogy igazán kiemeljék a kiemelendő testrészeket, pedig nem is olyan régen a strandolóknak is komoly etikai, erkölcsi és ezzel együtt szigorú öltözködési szabályoknak kellett megfelelniük.

Galériánkban azt nézheted meg, hogy változtak a strandruhák az elmúlt bő száz évben, a hirdetés alatt kattints a képre!