Megvan végre: Már csak ennyi napot kell kibírnod és vége a kánikulának!

Ha úgy érzed, hogy már nem bírod tovább, ne szégyelld magad, hiszen a régóta tartó meleg a fiatal és egészséges szervezeteket is próbára teszi. Már több mint két hete tart a 40°C fok közeli kánikula, mely a nappalok mellett és az éjszakákra is rányomja bélyegét. A jó hír, hogy nemsokára érkezik a frissülést jelentő enyhülés.

Napokon át tart a hőség, mutatjuk, hogy meddig Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A két hete fennálló, rendkívül erős, tartós terhelés folytatását kell elszenvednünk továbbra is. A szervezetünk egy teljesen kimerült, a tartalékait teljesen felélt állapotban van.

- fogalmazott dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki arról is beszél, hogy már most is nehéz lenne regenerálódnunk, de még el sem kezdhetjük, mivel egészen a jövő hét közepéig nem jön a felfrissülést hozó idő. A szakember szerint a következő időszakban először északnyugaton tapasztalható majd a lehűlés, ahol hamarabb megyünk 20 fok alá. Délkeleten és a nagyvárosokban azonban továbbra is megmarad a magas éjszakai hőmérséklet.

Az ország túlnyomó részén a legnagyobb megterhelést továbbra is a hőség jelenti majd.

A nagy melegben jelentkezhet migrén, vérnyomás-ingadozás, valamint keringési problémák is felléphetnek. Továbbra is általános lesz a fáradékonyság, a dekoncentráltság, a bágyadtság. Ahol előfordulnak futó záporok, zivatarok, ott átmenetileg felerősödhetnek az asztmások panaszai, valamint fülledtebbé válhat a levegő, ami nehézlégzést, rosszullétet okozhat. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a következő pár napban nagy lesz a napszúrás és a hőguta veszélye, ezért napközben lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon!

Támad a pollen is

Az elmúlt évekhez képest eddig csapadékosabb és melegebb nyáreleji időjárás már eddig is kedvezett a parlagfű növekedésének. A parlagfű pollenszemei már megjelentek a levegőben, de egyelőre még csak alacsony koncentrációban. Az előrejelzések alapján azonban július utolsó hétvégéjére a parlagfű pollenkoncentrációja több helyen elérheti a közepes szintet. A csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően a magas tartományban alakul, a pázsitfűféléké és az útifűé alacsony-közepes szinten van jelen. A kültéri allergén gombák spóraszáma a nagyon magas tartományban alakulhat.