Ma is 37 fokos hőség lesz, leleményesen próbálják túlélni a városlakók a pokoli forróságot – Galéria!

A fővárosiakat megviseli a kánikula. Aki teheti, árnyékba menekül és már nem lehet haragudni azokra, akik egy-egy szökőkútban keresnek felfrissülést, ha nincs épp a közelben egy párakapu. Találkoztunk olyannal, aki vietnámi kalapot viselt és olyannal is, aki a táskájával vagy a pólójával takarja a fejét. A férfiak még a ruháikat is ledobják, de nővel is találkoztunk, aki csaknem fehérneműre vetkőzött az utcán, csak hogy egy kicsit érje a szellő a testét. Az iszonyatos hőség előhozta a magyarok leleményességét, de a rossz hír az, hogy az elkövetkező napokban is megsülünk, messze még az enyhülés. A hétvége kicsit talán jobb, aki teheti, vízparton keres menedéket. Csak óvatosan a napozással!

Durva a forróság, a kicsik is élvezik a vizet (Fotó: Máté Krisztián)

Most pénteken lejárt volna, de hivatalosan is meghosszabbítottákj úlius 18-ig a szociális ellátást is érintő vörös kód intézkedést, magyarul: marad az extrém, akár 40 fokot is megközelítő hőség. A vörös kód egy speciális eljárásrend, ilyenkor a szociális intézményeknek kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott embereket. Szükség is van erre, hiszen az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint, míg egy átlagos napon 3300-3400 esetet látnak el az országban, a kánikulai időszakban ez a szám most 4000 körül van, ami 15-20 százalékos emelkedést jelent. Sokan megpróbálják megelőzni a bajt, ezért az utcákon különféle praktikákhoz folyamodnak, hogy frissítsék magukat.

A budapestieknek nem kell a szomszédba menni ötletért, mutatjuk, hogyan hűsöl a városlakó.

Divatba jött a szökőkútban való strandolás, pedig nem egészséges (Fotó: Máté Krisztián)

Van, aki a szökőkutat választja, van, aki beéri egy párakapuval is, igaz, itt csak a tömeg nő, miután senki sem akar kilépni a vízcseppek alól.