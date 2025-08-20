Elképesztő bemutatóval készült a honvédség augusztus 20-án - Galéria

A Városligetben a szárazföldi haderő keresztmetszetét mutatták be. A honvédség teljes légiflottája felsorakozott.
„Egyszerre fogja látni a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is”– mondta Kovács Krisztián ezredes az augusztus 20-i légi bemutatóról, ahol a honvédség teljes légiflottája, köztük a Gripenek és a KC–390-es szállítógép is felsorakozik – írja a Magyar Nemzet. – A Városligetben a szárazföldi haderő keresztmetszetét mutatják be: Leopard 2A7 harckocsitól a Gidrán harcjárműig.
„Nagyon ritka, amikor ezeket együtt, egy helyen meg lehet nézni” – hangsúlyozta az ezredes, aki szerint a fiatalokat is meg szeretnék szólítani interaktív programokkal.
