Elképesztő bemutatóval készült a honvédség augusztus 20-án - Galéria

„Egyszerre fogja látni a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket is”– mondta Kovács Krisztián ezredes az augusztus 20-i légi bemutatóról, ahol a honvédség teljes légiflottája, köztük a Gripenek és a KC–390-es szállítógép is felsorakozik – írja a Magyar Nemzet. – A Városligetben a szárazföldi haderő keresztmetszetét mutatják be: Leopard 2A7 harckocsitól a Gidrán harcjárműig.

A honvédség teljes légiflottája felsorakozott. Fotó: Bors

„Nagyon ritka, amikor ezeket együtt, egy helyen meg lehet nézni” – hangsúlyozta az ezredes, aki szerint a fiatalokat is meg szeretnék szólítani interaktív programokkal.