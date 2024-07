Nagyon rossz hír érkezett: egyelőre nem látszik a hőhullám vége, ilyen hőfokokra készülhetünk

Egyre többek szervezetét teszi próbára a napok óta az országot sújtó hőhullám. A nagy júliusi forróságban komoly kihívást jelent a pihentető alvás, bizonyos esetekben pedig a koncentráció is. Jelenleg is az ország 12 vármegyéjében van érvényben vörös riasztás a meleg miatt, másik hét vármegyére pedig narancssárga riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az ország 12 vármegyéjében is vörös riasztás van érvényben a hőség miatt / Fotó: met.hu

Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy csütörtökön nagy területen ismét kedvezőek lehetnek a feltételek rövidebb zivatarok kialakulásához.

A cellákat viharos, 60-80 km/h-s széllökések, kisebb szemű (1-2 cm) jég és intenzív csapadék kísérheti

- írja a köpönyeg.hu.

Nagyobb számban a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegységben alakulhatnak ki frissítő záporok, illetve zivatarok, de igazi felfrissülést ezek sem hoznak majd: csütörtök késő estére is mindössze 25 és 32 fok közé csökken majd a hőmérséklet.

Egészen a hét végéig kitart a napsütés és a 40 fokot közelítő hőség / Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

Pénteken is forró napunk lesz: frissítő záporok főként az ország északi felén fordulhatnak elő, de ezek ismét rövid, lokális zivatarok lesznek, amiket továbbra is kísérhetnek majd viharos lökések. Pénteken hajnalban 18-25, napközben pedig 34 és 41 fok közötti értékekre számíthatunk.



Szombaton aztán még tovább fokozódik a hőség. Az Alföldön többfelé 36 és 42 fok közé kúszik majd a hőmérő higanyszála. Csak nyugaton, illetve északnyugaton lehet ennél alacsonyabb a hőmérséklet, de ott is 30-35 fok között alakulnak majd a maximumok.

A forróságot vasárnap enyhíti majd kissé egy hidegfront. Akkor a Dunántúlon és északon 29 és 35 fok közé esik vissza a hőmérséklet, de délen és a délkeleti országrészben továbbra i 36 és 39 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. A hét utolsó napján elsősorban már a Dunától keletre fordulhatnak elő záporok, zivatarok, a szél pedig többfelé élénk, néhol erős lesz. És, hogy mikor lesz vége ennek a tomboló kánikulának? Nos, a rossz hír az, hogy ez még nemigen látszik. A koponyeg.hu prognózisa szerint ugyanis jövő héten is 35-36 fok körül alakulnak a maximumok, vagyis elhúzódó hőségre készülhetünk. Talán július 21-én, vasárnap lehet majd napközben 32 fok a maximum, ami lássuk be, nem túl jelentős enyhülés. Ráadásul ez még nagyon messze is van.