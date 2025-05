"Vadvirágos Budapest" címen szabadult meg a fűnyírástól Karácsony - mutatjuk az eredményt

Vadvirágos Budapest néven a főváros büszkén hirdeti a le nem vágott zöld területeket. A Méhlegelő néven ismerté vált zöld részeket nevezték el így és évről évre egyre nagyobb területet érint. Az elképzelés szerint a steril, kaszált gyep helyett vadvirágok nőnek itt, amik segítik a beporzó rovarokat. A valóság sok helyen egészen más képet mutat. Megnéztünk néhány ilyen területet, de ami papíron zöld, virágos rész, a legtöbb helyen egészen más: bokáig érő gaz, burjánzó gyomok és a kutyákra különösen veszélyes toklász.

Vadvirágos Budapest vagy vadgazos? Fotó: Török Gergő

Budapesten 2019-ben méhlegelőket hoztak létre azzal a céllal, hogy növelje a város biológiai sokféleségét, támogassa a beporzó rovarokat. A szándék nemes, a kivitelezés viszont több helyen finoman szólva is hagy kívánnivalót maga után. Sok kritika érte ezeket a méhlegelőket. 2020-ban átnevezték őket Vadvirágos Budapestnek, a fővárosban több olyan zöldsávot is kijelöltek, amit korábban rendszeresen nyírtak, most, hogy ehhez a területhez tartozik, szándékosan nem kaszálják. Karácsony Gergely el is mondta: ezeket a területeket csak évente egyszer tervezi lekaszálni.

Évről évre növelik ezeknek a területeknek a számát, idén már közel 50 hektárnyi terület tartozik ide. Ez a budapesti zöld felületek 8,3 százaléka.

A beporzó méhecskék azonban bajban lehetnek, hiszen olyan virágot nem találnak a területen, amit beporozhatnának, csak magról terjedő gyomot.

A természetnek visszaadott területekkel az a baj, hogy elhanyagoltak, tudatos kialakításnak nyoma sincs és csak nyomokban tartalmaznak vad virágokat. Viszont nagyon sok ezek között a méteres gaz és a toklász is, a magas növényzet között pedig sok helyen eldobált szemét is van.

Ez az elhagyatott terület a Rákóczi híd mellett van Fotó: Török Gergő

A Rákóczi híd budai hídfőjénél, a MÜPA mögötti rézsűn térdig ér a gaz. Virágot csak elvétve látni, viszont toklászt – azt annál inkább. A Máriássy út mellett, ahol egyébként sokan kutyát sétáltatnak, szintén elburjánzott a növényzet, és a gaz közé rejtőzött toklászok különösen veszélyesek a négylábúakra: bejuthatnak az orrukba, fülükbe, súlyos fertőzéseket okozva.

A Népligetben sem jobb a helyzet. Ott 5 különböző rész van kijelölve Vadvirágos Budapestnek Az egykor gondozott park több részén most dzsungelszerű vadon uralkodik, viszont néhány helyen elkezdték már a kaszálást. De azt fura módon, kisebb ösvényeket kaszáltak le.