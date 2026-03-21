Most 5 csillagjegy életében indul el egy új, lendületes időszak
Erőteljes energiák mozdulnak meg az égen. A napi horoszkóp szerint most több jegy előtt is megnyílik az út a valódi előrelépés és a friss kezdet felé.
A napi horoszkóp 2026. március 21.-én erőteljes kozmikus mozgásokat jelez: a Nap belépése a Kos jegyébe új ciklust indít, amely lendületet, kezdeményezőkészséget és cselekvési vágyat hoz. A Merkúr előreindulása tisztuló gondolatokat és konkrét előrelépéseket támogat, miközben a Bika Hold stabilitást és kézzelfogható eredményeket ígér a csillagjegyek számára.
Napi horoszkóp előrejelzés
Kos
Szombaton a Nap már az ön jegyében halad. Ráadásul csodás fényszögek láthatók az égen, és nagyon erős energiák segítik mindenben, amit csak szeretne elérni. Ne szalassza el a lehetőségeket! A döntésekkel viszont érdemes még néhány napot várnia. Most a lelkesedése könnyen magával ragadhatja, és nem biztos, hogy minden részletet tisztán lát.
Bika
Az ön jegyében jár a Hold, és már a holnapi bolygóháromszög hatását is érezheti. Ez mindenképpen nagyon kedvező önnek: végre ismét használhatja ösztönös tehetségét és képességeit. Szinte szó szerint kisüt önre a Nap. Jó hírek, sikerek és kedvező új feltételek várhatók.
Ikrek
Egy fontos tervével kapcsolatban nagy lépéseket tehet. A Merkúr már tegnap óta előrehalad, és segít abban, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Az eddigi munkája gyümölcsét hamarosan learathatja.
Rák
A Rákban járó Jupiter kedvező fényszögei holnap válnak igazán erőssé, de már ma is érezheti a pozitív változások előszelét. Képességei és a befektetett energia végre eredményt hozhatnak. Úgy érezheti, hogy volt értelme a küzdelemnek és a lemondásnak. Bármi is legyen a jutalom, érdemes megünnepelnie, és élveznie a most áramló boldog energiákat.
Oroszlán
Már a Kos havában járunk, amikor a tűz elem energiái nagyon erősek, ami önnek mindig kedvez. A Merkúr is előreindult, így történhet valami, ami ajtót nyit egy új lehetőség felé. Éppen ezért járjon egész nap nyitott szemmel és füllel, nehogy elsétáljon egy jó alkalom mellett. Érdemes egy barát vagy családtag tanácsára is hallgatnia.
Szűz
A Merkúr végre előrehalad, így nagyon fontos információk juthatnak el önhöz, ha kellően figyel és nyitott marad. Járjon nyitott szemmel és füllel, beszélgessen minél több emberrel, mert akár az életét is befolyásoló hírt kaphat. Emellett az is fontos, hogy egy kicsit kiszellőztesse a fejét – szó szerint is.
Mérleg
Nagyon szép napra számíthat. Arra figyeljen, hogy a tűz elem türelmetlenné teheti. Ahhoz, hogy az elképzelések beérjenek, idő kell, ezért ne sürgessen semmit – még saját magát sem. Amit viszont megtehet, hogy a szabadban, friss levegőn tölti a szombatot. Ha egyedülálló, ma akár egy új ismeretség is kialakulhat.
Skorpió
Szombaton lendületet adhat, hogy valami, ami már egy ideje folyamatban van, végre megfelelő mederbe kerül, és úgy halad tovább, ahogy eltervezte. Egy víz elemű bolygóháromszög támogatja önt ebben és a fontos felismerésekben is.
Nyilas
Szombaton érdemes minél több időt a szabadban töltenie. A Bika Hold idején ez biztosan jót tesz önnek, és segíthet abban is, hogy rendet tegyen a gondolatai között. Ha kirándul vagy túrázik a hegyekben, nemcsak a tájra, hanem az egész életére is tisztábban ráláthat. Érdemes kipróbálnia.
Bak
Szombaton a Hold a Bika jegyében jár, ami rendezettebbé teheti a gondolatait, a Merkúr pedig végre előrehalad, így kitágulhat ön előtt a horizont. Szép nap várhat önre, inspiráló beszélgetésekkel és találkozásokkal.
Vízöntő
Szombaton olyan ötletek és elképzelések születhetnek ön körül, amelyekre érdemes felfigyelnie. Fontos a realitás, de közben ne feledkezzen meg a megérzéseiről sem, amelyek már eddig is sok jó lehetőséghez segítették.
Halak
A víz elemű bolygóháromszög, amely holnap válik pontosabbá, már ma is érezteti hatását, és nagyon kedvez önnek. A véletlenek is az ön kezére játszhatnak. Ha még keresi a párját, könnyen lehet, hogy hamarosan belép valaki az életébe. A kérdés csak az: mennyire nyitott rá?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre