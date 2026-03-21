Most 5 csillagjegy életében indul el egy új, lendületes időszak

A napi horoszkóp 2026. március 21.-én erőteljes kozmikus mozgásokat jelez: a Nap belépése a Kos jegyébe új ciklust indít, amely lendületet, kezdeményezőkészséget és cselekvési vágyat hoz. A Merkúr előreindulása tisztuló gondolatokat és konkrét előrelépéseket támogat, miközben a Bika Hold stabilitást és kézzelfogható eredményeket ígér a csillagjegyek számára.

Napi horoszkóp előrejelzés

Kos

Szombaton a Nap már az ön jegyében halad. Ráadásul csodás fényszögek láthatók az égen, és nagyon erős energiák segítik mindenben, amit csak szeretne elérni. Ne szalassza el a lehetőségeket! A döntésekkel viszont érdemes még néhány napot várnia. Most a lelkesedése könnyen magával ragadhatja, és nem biztos, hogy minden részletet tisztán lát.

Bika

Az ön jegyében jár a Hold, és már a holnapi bolygóháromszög hatását is érezheti. Ez mindenképpen nagyon kedvező önnek: végre ismét használhatja ösztönös tehetségét és képességeit. Szinte szó szerint kisüt önre a Nap. Jó hírek, sikerek és kedvező új feltételek várhatók.

Ikrek

Egy fontos tervével kapcsolatban nagy lépéseket tehet. A Merkúr már tegnap óta előrehalad, és segít abban, hogy minden részlet a helyére kerüljön. Az eddigi munkája gyümölcsét hamarosan learathatja.

Rák

A Rákban járó Jupiter kedvező fényszögei holnap válnak igazán erőssé, de már ma is érezheti a pozitív változások előszelét. Képességei és a befektetett energia végre eredményt hozhatnak. Úgy érezheti, hogy volt értelme a küzdelemnek és a lemondásnak. Bármi is legyen a jutalom, érdemes megünnepelnie, és élveznie a most áramló boldog energiákat.

Oroszlán

Már a Kos havában járunk, amikor a tűz elem energiái nagyon erősek, ami önnek mindig kedvez. A Merkúr is előreindult, így történhet valami, ami ajtót nyit egy új lehetőség felé. Éppen ezért járjon egész nap nyitott szemmel és füllel, nehogy elsétáljon egy jó alkalom mellett. Érdemes egy barát vagy családtag tanácsára is hallgatnia.

Szűz

A Merkúr végre előrehalad, így nagyon fontos információk juthatnak el önhöz, ha kellően figyel és nyitott marad. Járjon nyitott szemmel és füllel, beszélgessen minél több emberrel, mert akár az életét is befolyásoló hírt kaphat. Emellett az is fontos, hogy egy kicsit kiszellőztesse a fejét – szó szerint is.