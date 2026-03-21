3 tünet, amit az orvos szerint sosem szabad figyelmen kívül hagyni

Egy orvos kiemelt néhány gyakori tünetet, amelyeket az embereknek soha nem szabadna figyelmen kívül hagyniuk, majd elmagyarázta miért kell orvoshoz fordulni vele.

Ártatlan tünet lehet, még is veszélyes

A legtöbb ember érthető okokból nem keresi fel a háziorvosát egyszerűnek tűnő tünetek miatt. Amellett, hogy drága lehet a kezelés, az orvosnál töltött idő is sok lehet. Azonban már világszerte hangoztatják az orvosok az egészség fontosságát és biztatják az embereket, hogy bármennyire is ártatlannak tűnik valami, akár veszélyes is lehet, ha halogatjuk a kezelést.

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) orvosa adott ki figyelmeztetést, majd a közösségi médiában kiemelt három tünetet, amelyekre érdemes fokozottan figyelni.

Dr. Kuadia a TikTok felületén osztotta meg nézeteit. „Kérjük, mindenképpen forduljon orvoshoz és vizsgáltassa ki magát, ha az alábbi tünetek bármelyike ​​fennáll nálad” - mondja.

Elsőként az anyajegy veszélyeire hívja fel a figyelmet. Hozzátette, hogy az anyajegy alakjának, színének vagy méretének megváltozása többnyire jóindulatú is lehet, de jobb félni, mint megijedni, így javallott a kivizsgálás. Az NHS szerint is orvoshoz kell fordulni, ha az anyajegy fájdalmasan viszket vagy begyullad, esetleg kivörösödik, szokatlan folt jelenik meg körülötte.

Másodikként a hirtelen előre nem betervezett fogyást említi. A hirtelen fellépő fogyás mögött számos dolog meghúzódhat, legyen az akár pajzsmirigy probléma, cukorbetegség vagy bélrendszeri probléma, esetleg vírus vagy depresszió. Ez összefüggésbe lehet a jelenlegi étrendeddel vagy az általad szedett gyógyszerekkel is.

Fontos, hogy a lehető leghamarabb felkeressük a háziorvosunkat, ha fogyást és egyéb tüneteket tapasztalunk. Minél korábban találják meg az okot, annál hamarabb kezelhető

- idézi az orvos szavait az Unilad.

Harmadik bajként a székletürítési szokásokat hozza fel, amelyek jellegüket tekintve változhatnak. A székrekedés vagy a hasmenés is erőteljesen a baj jele lehet, amelyek betegségekre utalhatnak így érdemes lehet felkeresni egy orvost a probléma gyökerének felderítésére vagy a baj kizárására.