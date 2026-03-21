Budapesti baleset: hatalmas csattanással ütközött egy autó a villamossal

Nagy csattanással ütközött egy autó a villamossal a XIX. kerületben, Budapesten. A baleset az Ady Endre út és a Zoltán utca kereszteződésénél történt szombaton, dél körül.

Villamossal ütközött egy autó a fővárosban

A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre a mentő is megérkezett. A baleset miatt forgalmi változásokra lehet számítani – írta szombaton, nem sokkal dél után a katasztrófavédelem.