Zseniális módszer: így vágd fel a tortát, hogy a maradék friss maradjon!

Te sem szereted, ha kiszáradva látod a maradék tortát? Lehet születésnap, évforduló, ünneplés: a torta nem csak az ünnepi asztal megkerülhetetlen dísze, de az esemény garantált megédesítője is. A többség pedig inkább úgy vásárol tortát, hogy maradjon belőle, hátha valaki repetázna! A maradék a másnapot is feldobhatja, feltéve, hogy nem szárad ki! Ám szerencsére a torta kiszáradása ellen létezik egy jó megoldás!

Kiderült, hogy vágd fel a tortát, hogy ne száradjon ki!

Így vágd fel a tortát, hogy ne száradjon ki!

Ki mondta, hogy csak a hagyományos cikkelyes tortavágási módszer létezik?! A Liz & Jeff Facebook-oldalon közzétett praktika nem csak egyszerű, de nagyszerű is, ráadásul segít abban, hogy a torta maradéka ne száradjon ki! A mutatvány egyszerű: vágd ketté függőlegesen a tortát, majd a kettévágott részre merőlegesen vágj ki középről egy-egy csíknyi tortaszeletet. Az így megmaradt negyedeket összetolva egy kisebb, ám kerek, négybe vágott tortát kapsz, mely megakadályozza a sütemény kiszáradását.

Íme videón a praktika: