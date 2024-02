Ellenállhatatlan ez a mentes Raffaelo torta!

Mondhatnánk, hogy az utolsó téli hónaptól búcsúzandó készült ez a havas tájra emlékeztető, mesésen finom, fehér „hódarás” torta, de az az igazság, hogy születésnapra kérték a mentes Raffaelót. Mindenesetre annyira habos és ropogós, hogy bármilyen ürüggyel érdemes kipróbálni annak, aki szereti, ha liszt nélkül és növényi alapanyagokból - akár kristálycukor mentesen - is igazi tortát ehet.

Raffaelotorta liszt és tejtermék nélkül (Fotó: Fodor Erika)

Hozzávalók

4 tojás

20 dkg mandulaliszt (blansírozott mandulából)

4 lapos evőkanál cukor (eritrit)

kókuszzsír a sütőlap megkenéséhez

Mentes Raffaelóhoz valók (Fotó: Fodor Erika)

Krém

4 dl növényi tej (kókusz vagy mandula – hozzáadott cukor nélkül)

2 tasak vaníliapuding (Ha szükséges, GM)

4 dl növényi tejszín

20 dkg kókuszreszelék

10 dkg egész, forgácsolt mandula (házilag sütőben pirított)

Pirított mandulát és kókuszreszeléket a tejszínes vaníliakrémbe! (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, és folytatjuk a verést, amíg a cukor már nem ropog. A habba keverőlapáttal egyenletesen belekeverjük a mandulalisztet, amiből csak egy szórásnyit veszünk ki az első tésztalap alá a sütőlaphoz.

Kétszer olyan vastag krém, mint tészta! (Fotó: Fodor Erika)

Ha kész a tésztamassza, azt szemmértékre három felé osztva, a harmadát egy kerek tortaforma aljára terítjük szét. A tortaformáról lekapcsoljuk az oldalát, az alját a fenekére fordítjuk, azt megkenjük kókuszzsírral és meghintjük mandulaliszttel. 150 fokon légkeverésre állított sütőben aranybarnára sütjük.

Három mandulalap (Fotó: Fodor Erika)

Ha kész, egy széles és hosszú pengéjű kész segítségével lecsusszantjuk a tésztát a tortaaljról, és a másik 2 lapot az előzőhöz hasonlóan kisütjük. A krémhez megmelegítjük a növényi tejet, majd fokozatosan belekeverjük a pudingport, és sűrűre főzzük. Csak akkor édesítjük, ha már kész. Lehet eritrittel vagy mézzel is, ki, mit szeret, ki , mit ehet.

Annyit rakunk a krémbe, amennyitől nekünk finom lesz. Felverjük a hideg növényi tejszínt (ehhez csak 2 tasak vaníliáscukorot adunk, ha akarunk). A már kihűlőben lévő pudingba belekeverjük a tejszínhabot, majd hozzáadjuk a kókuszreszelék nagy részét, és egy keveset a törmelék mandulából. A lapokat egymásra halmozva egyesével megtöltjük, úgy hogy minden réteg közé hintünk pirított mandulaforgácsot.

A rétegek közé, az oldalára és a tetejére is pirított mandulaforgácsot szórunk (Fotó: Fodor Erika)

Az egész tortát is a krémmel vonjuk be, majd megszórjuk kókuszreszelékkel. A torta tetejét az egész mandulákkal díszítjük, ebből az oldalára is tehetünk. Ha rögtön kóstoljuk, még ropog a tészta is. A maradék meg még jobban összeérik a hűtőben, és szinte egy habkönnyű kókuszos-mandulás csupakrém Raffaelót kapunk.

Egy falat kockázatmentes élvezet (Fotó: Fodor Erika)

Tipp

Ha van 2 közel azonos méretű tortaformánk, akkor amíg az egyik lap sül, már előkészíthetjük a másik lapot, ez gyorsítja az elkészítést.

Hol is van itt a tészta? (Fotó: Fodor Erika)

Tuti

Aki szereti és eheti is, díszítse a tetejét „igazi” Raffaelo golyókkal – bár e nélkül is ropogós a pirított mandulatörektől és habkönnyű a sok krémtől.