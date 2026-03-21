Orbán Viktor Miskolcon: Ne a kockázat, hanem a biztos választás mellett szavazzunk április 12-én!
A következő négy év a veszélyek korszaka lesz. A háború egyre közelebb jön, mert Brüsszel és Kijev úgy döntöttek, hogy béke helyett folyatni akarják a háborút. A valódi kérdés viszont nem az, hogy ki akar háborút, hanem az, hogy kinek van elég ereje ahhoz, hogy nemet mondjon és kimaradjon ebből. A Fidesz az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyar pénzét és az ország biztonságát! Nem hátrálunk meg se Zelenszkij elnöktől, se brüsszeliektől, se az ő magyarországi megbízottaiktól! Újítsuk meg a szövetségünk és áprilisban győzni fogunk!
Orbán Viktor országjárását Miskolcon is hatalmas érdeklődés övezte, gigantikus tömeg hallgatta meg élőben a miniszterelnök beszédét. Orbán Viktor rengeteg ember előtt szólalt fel.
Orbán Viktor: Miskolc mindig ott volt a frontvonalban
Voltunk már sokan Miskolcon, 1989-ben találkoztunk itt először, tele volt a kultúrház. Azért jöttünk össze akkor, hogy véget vessünk a kommunizmusnak, megteremtsük a szabad Magyarországot, haza küldjük a szovjet csapatokat, és Magyarország méltó legyen régi nagy híréhez. Miskolc mindig ott volt a frontvonalban. Örülök, hogy újra itt lehetek
– kezdte felszólalását Orbán Viktor.
A kormányfő azt mondta, megpróbálják elhitetni velünk, hogy nem nemzeti kormányra van szükség,
de mi ezt nem hisszük el.
Hozzátette:
a Békemenet mindent megváltoztatott.
Olyan sokan voltunk, hogy mindenki megérezte a győzelem leheletét. Mint mondta, eszébe jutott egy régi történet. Deák kalapját egy fiatal képviselő elvitte, aki azt mondta, körülbelül akkora a fejünk. Deák erre azt mondta, körül lehet, de belül nem. „Ennyit az ellenfeleinkről” – tette hozzá a miniszterelnök.
A miniszterelnök elmondta, hogy
mindenhol rengetegen vannak és mindenhol készen állnak a győzelemre.
Kitért arra, hogy Miskolc 1990-ben egy lepukkant szocialista várossá vált, azonban a város ma Magyarország egyik legfontosabb ipari központja.
„Miskolc visszanyerte a régi rangját” – tette hozzá.
Orbán Viktor a tiszásoknak azt üzente: ne engedjék, hogy az indulat megkeményítse a szívüket.
Megjegyezte, hogy nem csak ipart fejlesztettek, készen állnak arra, hogy Miskolc a történelmi arcát is meg tudja mutatni. Ezért mindent meg fognak tenni, hogy a diósgyőri vár beruházása úgy fejeződjön be, hogy az egész világ a csodájára járjon.
Orbán Viktor köszönetet mondott azoknak, akik eljöttek a gyűlésre. Hozzátette: biztos vannak olyanok is a tömeg szélén, akik nem a híveik, csak érdeklődők, de majd a támogatóik lesznek később. De biztos benne, hogy a tiszások közül is vannak megszeppent provokátorok a tömegben, de nekik is van mondanivalója.
Sosem szabad elfelejteni, hogy a mi testtartásunk ebben a küzdelemben csak a szeretet és az összefogás lehet.
Mi így harcolunk
– tette hozzá. Majd a tiszásoknak azt üzente: ne engedjék, hogy az indulat megkeményítse a szívüket.
Orbán Viktor: „Van okunk önbizalomra!”
Orbán Viktor elmondta: komoly vállalást tettek 4 éve. Azt vállalták, hogy Magyarországot kívül tartják a háborún, és hazánk lesz továbbra is Európa legbiztonságosabb országa. Úgy fogalmazott, a háború árnyékában is visszaadták a 13. havi nyugdíjat, megkezdték a 14. havi nyugdíj kifizetését is, és el tudnak számolni a családokkal is. Az elmúlt 4 évben pedig meg tudták duplázni a gyermekek után járó adókedvezményt.
A két gyermeket vállaló édesanyák pedig élethosszig adómentesek. A fiataloknak pedig bevezették a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelt, ami a legkedvezőbb egész Európában. Arról is beszélt, az európaiak és az ukránok a háborút folytatni akarják. Közben olajblokáddal kell szembenéznünk.
Azt is megakadályoztuk, hogy kifogyjanak a készleteink. Ma védett ár garantálja az üzemanyagot, Európában közben van olyan ország, ahol 1000 forint felett van az üzemanyag. Mint mondta, Brüsszelben tegnap már arról tanácskoztak, hogy mi lesz, ha megindul a migránsáradat Iránból Magyarországra. Hozzátette: van okunk az önbizalomra.
Ma védett ár garantálja az üzemanyagot Magyarországon,
Európában közben van olyan ország, ahol 1000 forint felett van az üzemanyag. Mint mondta, Brüsszelben tegnap már arról tanácskoztak, hogy mi lesz, ha megindul a migránsáradat Iránból Magyarországra. Hozzátette: van okunk az önbizalomra.
A kormányfő tudatta, hogy miközben az összes nyugat-európai országban megszorítások vannak és folytatódik az ukrajnai háború, Magyarországon mégis képesek voltak nyugdíjat emelni, otthonteremtési programot indítani és a családokat támogatni.
Erre a rejtélyre egyetlen mondatban van a válasz: mert nem adtuk oda a pénzünket az ukránoknak
– tette hozzá.
Orbán Viktor elárulta, mi a választás tétje
A kormányfő szerint a választás tétje, hogy lesz-e olyan kormány, ami nemet tud mondani az ukránoknak, Brüsszelnek és a nagy üzleti csoportoknak, hogy a Magyarországon megtermelt gazdasági erő itthon maradjon.
A háború mögött mindig vannak olyanok, akinek megéri, ők a háború kutyái.
Mind a hármat látom már: itt vannak a fegyvernepperek. Itt vannak a nagy energiacégek, élükön a Shellel, akinek az emberét már delegálták az árnyékkormányba. Itt vannak a bankárok, mert a háborút mindig hitelezni kell. Nem véletlen, hogy az ellenfelünk csapatában már ott az Erste képviselője
– tudatta.
Orbán Viktor: Nem fogunk meghátrálni Zelenszkijtől
A változtatás a legnagyobb kockázat. Arra kérte a megjelenteket, hogy szavazzanak a biztos választás mellett április 12-én. Orbán Viktor azt mondta, jól fogunk harcolni a szeretet és az összefogás jegyében, de keményen, mert az unokáink jövőjéről van szó. Hozzátette: ha képesek voltunk kizavarni a szovjet katonákat, képesek voltunk felépíteni egy polgári Magyarországot, akkor nem fogunk meghátrálni Zelenszkijtől, Brüsszeltől és a magyarországi megbízottjaiktól.
Azt mondta, meg kell védeni a családjainkat, és a munkahelyeinket. Hozzátette: el fogjuk érni, hogy 5 millió magyar dolgozzon Magyarországon. Az egymilliós átlagfizetést is célként tűzte ki a következő ciklusra. Úgy fogalmazott, az eddigi eredmények csak azért sikerültek, mert volt nemzeti egység.
Magyarországot azért nem sikerült kívül tartani az első és a második világháborún, mert az adott időpontokban nem volt meg a nemzeti egység a béke mellett
– vélekedett a miniszterelnök.
Orbán Viktor köszönetet mondott a legutóbbi 16 évért is. Mint mondta, hálás minden jó szóért, amit elmondtak értre az elmúlt 16 évben.
Minden nap jobban fogom végezni a munkámat. Van még töltény a táramban. Teljesen szívemmel fogom szolgálni mindannyijukat
– ígérte a kormányfő, majd azt kérte, hogy támogassák Hollósy Andrást és Csöbör Katalint.
Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket és nyerjük meg az április 12-i választást
– zárta beszédét a kormányfő.
Orbán Viktor teljes beszédét alább tudod megtekinteni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre