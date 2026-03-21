„Egyre többen vagyunk!” - látványos fotóval üzent Orbán Viktor

Hétvégén sincs megállás, Orbán Viktor országjárása szombaton is folytatódik, aminek a helyszín ezúttal Miskolc. A hét elején indult eseménysorozatnak töretlen a népszerűsége, és ez most sincs másként, rengetegen jelentek meg a Szent István téren.

A kormányfő most egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben reagált arra, hogy milyen sokan jelentek meg Miskolcon. Orbán Viktor azt is elárulta, hogy hol tudják követni az eseményt azok, akik nem tudnak ott lenni a helyszínen.

Békemenet, most Miskolcon. Egyre többen vagyunk! Kövessetek 16:00 órától élőben itt, a Facebookon.

- írja a miniszterelnök a posztjában.