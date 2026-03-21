Orbán Viktor: Sokan vagyunk! Erősek vagyunk!

Ahogy arról beszámoltunk, Miskolcon, a Szent István téren is rengetegen várják, hogy hallhassák Orbán Viktor beszédét. A miniszterelnök korábban már reagált a gyülekezőre, ahol már nagyon sokan jelentek meg.

A kormányfő a közösségi oldalán most a tömegről mutatott egy fotót, ezen látszik, hogy teljesen megtelt a Szent István tér, egy gombostűt sem lehet leejteni.

Sokan vagyunk! Erősek vagyunk! Miskolcon is csak a Fidesz!

- írja a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.