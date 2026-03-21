Pokorny Lia: egy ilyen cégnél nem szeretnék dolgozni

Elgondolkodtató történetet osztott meg a Beugró sztárja. Pokorny Lia mezítlábas sztorija téged is megérint.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.03.21. 17:00
Le sem tagadhatná a népszerű színésznő, hogy szeret mezítláb lenni a homokban! Pokorny Lia friss Instagram-fotója abszolút erről árulkodik. A kép mellé írt története pedig kifejezetten elgondolkodtató.

Érdekes történetet osztott meg Pokorny Lia egy felvételi kérdésről, és arról, ami mögötte van (Fotó: kunos)

Pokorny Lia megmosolyogtató kérdést tett fel

A színésznő egy ismerőse állásinterjús kérdéséről mesélt. Meg persze arról, ami neki erről eszébe jutott, illetve amit a cég gondolt minderről.

„Egyszer réges-régen egy ismerősöm mesélte, hogy egy messzi országban, egy multi cégnél a felvételi tesztben szerepelt egy furcsa kérdés: «Szereti-e a lábfejét homokba dugni?» Mit gondoltok, miért?”

– tette fel a kérdést Pokorny Lia, amit szerencsére nem hagyott megválaszolatlanul.

Elsőre talán megmosolyogtató a kérdés. Ha belegondolunk, a mezítláb sétálás a homokban, vagy amikor hagyjuk, hogy a lábunk belesüppedjen a meleg szemcsékbe, egészen különös élmény. Földel. Megnyugtat. Lehozza az embert a fejéből a testébe. A talpunk tele van idegvégződésekkel, az érintés stimulálja az idegrendszert, csökkenti a stresszt. Sokan a gyerekkori strandolások önfeledtségét érzik ilyenkor. Örömet. Szabadságot. Vagy épp nyugalmat.

– írja a színésznő. A fordulat azonban most jön!

De. A felvételi kérdés mögött állítólag nem ez állt, hanem az a feltételezés, hogy aki szeret így «belefeledkezni» a homokba, az hajlamosabb lehet lazítani, elrévedni, akár munkaidőben is. És abban a messzi országban, annál a cégnél ezt nem szerették. Én viszont egy ilyen cégnél nem szeretnék dolgozni. 

– összegzett Pokorny Lia az Instagram-oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
