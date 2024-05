Pokorny Lia: „Csak így bírjuk elviselni egymást... egy jó válás után!”

Pokorny Lia színésznő neve hallatán a legtöbb embernek két dolog jut az eszébe: a Beugró című, nagy sikerű improvizatív tévéműsor, illetve, hogy annak idején kollégájával, Csányi Sándorral a magánéletben férjként és feleségként éltek. Vajon ezek is közrejátszottak abban, hogy Gönczi Dorka válási mediátor és Varga Zsolt kommunikációs szakember fejéből kipattant Válótársas című, szakmai vonalak mentén haladó improvizációs elemekben gazdag est megszülethessen, melynek egyik kulcsfigurája Pokorny Lia? Ez maradjon az ötletgazdák titka, akik úgy fogalmaznak: „az elmúlt tíz év során oly sok mediációs esettel találkoztunk, hogy könyveket írhatnánk belőlük. Ehelyett inkább azt találtuk ki, hogy megmutatjuk élőben, valódi színészek segítségével, akik megteremtik a helyzetek komikus vagy torokszorító atmoszféráját.”

Pokorny Lia megannyi válásgyanús helyzetbe került már – a színpadon (Fotó: Pozsonyi Zita)

Egy biztos, ezek a különleges estek nézőnek, színésznek és mediátornak egyaránt megismételhetetlenek, s bár a humor segítségével kissé kifigurázott, ám nagyon is valóságos alapokon nyugvó párkapcsolati helyzetek igencsak próbára teszik és fejben-lélekben fitten tartják a szereplőket. A szereplőket, akik aztán a kulisszák mögött akár egy közös, grimaszolós fotó segítségével is kiengedhetik a gőzt. Erre utal Pokorny Lia Instagram-oldalán közzétett a két mediátor mellett a színésznőt és kollégáját, Nagy Sándort ábrázoló felvétel is, melyhez csak ennyit írt a színésznő: „Csak így bírjuk elviselni egymást... egy jó válás után!”

