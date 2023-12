Pokorny Lia: „Sanyi, de kár, hogy elváltunk!”

A nagy sikerű Beugró című tévéműsor óta tudjuk, mennyire remekül improvizál Pokorny Lia. A színésznő Csányi Sándor felesége volt, ám nemrég egy másik Sándorral, Nagy Sándorral állt színpadra: a Válótársas című, rögtönzésekkel teli estről november közepén a Facebook-, a napokban pedig az Instagram-oldalán írt Pokorny Lia.

Fotó: Pozsonyi Zita

„Múlt héten a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron voltunk a Válótársassal és Nagy Sándor barátommal-kollégámmal. Sanyinak ez volt az első Válótársasa velünk, de annyira imádtam, amit csinált és ahogy játszott! Tényleg annyira felhúzott, hogy sikerült jól összeveszni már az első jelenetben, de aztán persze kibékültünk, és még az előadásba be-becsörgő vészjelzéseket is beépítettünk. Szóval, Sanyi, drága, köszönöm Neked az önfeledt játékot és a hazaút 8 óráját is egy kocsiban velem.. Azért aki azt kibírja, mindent kibír... (...és persze ez nem igaz, nálam simulékonyabb útitárs nincs a Földön...)”

– írta a színésznő a Facebookon még november 20-án.

Most pedig az alábbiak olvashatók Pokorny Lia Insta-oldalán:

„»Sándor, ne legyen olyan nyámnyila, maflán nézi, hogy a szám lila. Miért nem csókol, hogyha töri a frászt? Maga csak egy, maga csak egy, mitugrász?« Drága Nagy Sanyi, de kár, hogy elváltunk!”

Pokorny Lia Instagram-bejegyzését és a hozzá mellékelt képeket IDE kattintva tudod megtekinteni!