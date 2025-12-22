"Egyetlen gumicsizmát tudtak venni a szüleim": Pokorny Lia őszintén mesélt gyermekkori szegényes karácsonyairól
Sokak számára érzékeny témákról beszélt meglepő nyíltsággal a színésznő. Pokorny Lia elmesélte, hogyan alakította a gyermekkora, a pénzhez való viszonya és a karácsonyok emléke az értékrendjét.
Pokorny Lia életében az anyagiak jelentősége gyökeresen átalakult az évek során. Fiatalon még kellemetlennek érezte, ha valaki nyíltan beszélt a pénz fontosságáról, ma viszont egészen másképp gondolkodik erről.
Pokorny Lia és a pénz
Pokorny Lia színésznő úgy érzi, hogy a biztonság és a lelki egyensúly szorosan összekapcsolódik azzal, mennyire stabil egy ember élete. Az évek során megváltozott az anyagiakhoz fűződő viszonya, és ma már egészen másként tekint erre a témára. „Fontosabbá vált sokkal, mint fiatalkoromban. Akkor azt gondoltam, hogy ciki arra gondolni, hogy számít a pénz. Szerintem az boldogít, amit meg tudok szerezni a pénzzel. De a legfontosabb a stabilitás, ezt találom a legnagyobb értelmének. Nekem az anyagi stabilitás határozottan összefügg a lelkivel” – mondta.
Arról is beszélt, hogy sokáig egy idealizált, de félrevezető kép élt benne. „Azonosultam azzal a gondolattal, hogy az a boldog, aki szegény. Volt a gondolataimban valami hamis, álszent dolog. Azt gondoltam, hogy egy gazdag ember csak olyan lehet, aki másoktól elvesz. Akkoriban azt hittem, hogy minden más fontosabb, és egyik napról a másikra éltem. Egyszer csak megértettem, hogy a pénz is egy energia” – vallotta be.
Gyerekkori nélkülözés
Kislánykori emlékei máig élénken élnek benne, különösen az ünnepekhez kötődők. Bár nem dúskáltak az anyagiakban, ezek az időszakok mégis biztonságot adtak.
Minden forintot be kellett osztani a szüleimnek. Voltak olyan karácsonyaink, amikor egy pici ajándék volt, de akkor az is elég volt. Akkor is, amikor egyetlen gumicsizmát tudtak venni a szüleim. Mert ami azon az estén történt, az annyira varázslatos volt, együtt főztünk, nevettünk. A ragyogás akkor is ott volt
– mesélte.
A vágyakozás ugyanakkor természetes része volt a gyerekkorának. „Emlékszem reggelekre, amikor fájt, hogy nincs Barbie babám, vagy hogy másoknál több minden van. De igazából szabad életet éltünk, inkább csak kíváncsi voltam, hogyan élnek azok, akiknek több jut” – emlékezett vissza.
Legszebb karácsony
Pokorny Lia anyaként mindent meg akart adni a fiának, talán túl sokat is egyszerre. Visszatekintve azonban éppen egy ilyen túlfűtött készülődés vált a legszebb emlékké.
„Annyira túlzásba vittem a előkészületeket, hogy az borzasztó volt” – ismerte el nevetve. Felidézte azt a pillanatot, amikor minden egyszerre állt össze.
Mindent feldíszítettem. Fürtökben lógtak a díszek mindenhol, és meggyújtottuk az összes gyertyát is. Amikor belépett a fiam, rácsodálkozott az egészre. Egészen elképesztő volt, ez volt a legszebb karácsony
– idézte fel Lia. Szerinte ez világosan megmutatta, miről is szól valójában az ünnep. „A lényeg a megfelelési kényszerem és a rengeteg dísz nélkül is ott volt” – hangsúlyozta Pokorny Lia a NeshamaTv podcastben, aki úgy érzi, ezt az érzést nem lehet pénzben mérni, csak megélni.
