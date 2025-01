Pokorny Lia bevallotta: „Azzal gyötörtem magam, hogy ronda vagyok”

Meglepő vallomás tett egy évtizedekkel ezelőtt készült fotója kapcsán Pokorny Lia az Instagram-oldalán. „30 éve készült ez a kép. Akkor még azzal gyötörtem magam, hogy ronda vagyok és hogy ekkora orral, hogy lehet élni, különben is kövér vagyok és a hajam is milyen már?!!!! Ezzel telt sok-sok év! Hál’ isten jó ideje felhagytam ezzel a rossz szokással! Mert ahogy értetlenül állok a régi képeim előtt, segít abban, hogy 10, 20, 30 év múlva ne verjem a fejem a falba, hogy uramisten, az elégedetlenségre, az önbántalmazásra pazaroltam az életem a hála és az elfogadás helyett!” – írja a színésznő, aki soraival elképesztő kommentcunamit indított.

Ki hitte volna, hogy egy időben rondának tartotta magát Pokorny Lia?! Fotó: Sándor Judit

Miközben sok ismert ember oldalán alig várják a trollok, hogy beleköthessenek valamibe, a Beugró sztárjánál ennek pont az ellenkezője látható, s milyen jó ilyet tapasztalni! Jöjjön néhány a tengernyi hozzászólásból:

„Ezen a képen egy igazi NŐ van! És gyönyörű!”

„Hát ez hiba volt! 10/ 100 nő!”

„Imádom az orrod!”

„Mit nem adnék a hajadért! Kamaszkoromban meleghaj-csavaróztam minden áldott reggel suli előtt, hogy valami minimális kanyart varázsoljak bele”

„Én pedig emlékszem, hogy egy utcában laktunk és meghaltam az irigységtől, mikor láttalak!”

„Nem csak tehetséges művésznő és szépséges vagy, hanem rendkívül okos és bölcs is!”

„Gyönyörű voltál, gyönyörű vagy!!! Irdatlan szexi kisugárzással.”

„Nem a kinézeteddel volt baj, hanem az önértékeléseddel. Akkor is szép voltál, és most is. Aki mást állít, az hazudik, akkor is, ha Te vagy az! Az nem csak szlogen, hogy a szépség belülről fakad. Te pedig kívül-belül gyönyörű Vagy! Én látlak Téged.”

„Úristen, mennyire fontos gondolatok!!! Imádom, hogy leírtad!”

