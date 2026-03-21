Zendaya végre megtörte a csendet az esküvővel kapcsolatban: videót is mutatott

Mi lesz még itt?! Zendaya és Tom Holland házasságával kapcsolatban rengeteg pletyka keringett, amire most Jimmy Kimmel talkshowjában reagált a színésznő – közölte a life.

Most összeházasodtak vagy sem? Zendaya reagált a házasságáról szőtt pletykákra

Az egész a 2026-os Actor Awardson kezdődött, amikor Law Roach stylist úgymond elszólta magát egy riporternek a színésznő állítólagos házasságát illetően.

Az esküvő már megvolt

– jelentette ki. Majd nevetve hozzátette:

Lemaradtatok róla!

A találgatásokat az is megerősítette, hogy Zendaya nem sokkal korábban, a 2026-os Oscar-gálán eljegyzési gyűrűje mellett egy arany karikagyűrűt is viselt. A színésznő most a Jimmy Kimmel Live! március 16-i adásában reagált a pletykákra. Zendaya azonban érdekes módon cáfolta a híreket: egy, az új filmjéből a The Dramából származó paródiaklipet mutatott be, amely szándékosan játszott rá a félreértésekre. Nagyon úgy néz ki, hogy a színésznő jót derül a pletykákon és adja a lovat a közönség alá. Amikor meghallotta, hogy mesterséges intelligenciával generáltak róla és Tom Hollandról esküvői fotókat, majdnem kipukkadt a nevetéstől.

Tényleg? Én még ilyet nem láttam!

– válaszolta viccesen Zendaya és hozzátette, az utcán is megállították már azzal, hogy milyen gyönyörű az esküvői fotóin.

Én meg csak annyit mondtam: «Kicsim, ez AI»

− tette hozzá.

Zendaya ezt követően egy videót is bemutatott, hogy „eloszlassa a pletykákat”. A felvétel azonban nem egy valódi esküvőn készült, hanem a The Drama egyik jelenete...