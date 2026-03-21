Orbán Viktor külön szólt a tiszás provokátorokhoz: „Nekik is van mondanivalónk”

Ismét óriási tömeg gyűlt össze a miniszterelnök országjárásán, ezúttal Miskolcon. Az esemény előtt híre ment, hogy tiszások is részt vesznek a gyűlésen. Orbán Viktor nekik is üzent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.21. 17:58
Békemenet Miskolc Orbán Viktor országjárás

Orbán Viktor miniszterelnök országjárása előtt híre ment, hogy a rendezvényre tiszás provokátorokat vezényelnek Magyar Péterék. A miniszterelnök hozzájuk is intézte szavait, hiszen elsősorban magyarokként tekintett rájuk

Orbán Viktor üzent a tiszás provokátoroknak
Orbán Viktor országjárásának miskolci állomásán a tiszás provokátoroknak is üzent.

Orbán Viktor a tiszásoknak: „Ne engedjétek, hogy az indulat megkeményítse a szíveteket”

Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József elismerte a miskolci tömeget; háromszor annyian voltak, mint a hasonló tiszás rendezvényen. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter felszólította követőit, hogy menjenek el a miniszterelnök országjárásának miskolci állomására. Provokációra, rendbontásra nem került sor, de egy üzenettel gazdagodtak a jelenlévő tiszások - írja a Ripost.

Biztos vagyok abban, hogy az ellenfeleink, a tiszások is vannak itt-ott, megszeppent provokátorként a tömegben. Nem baj, jó, hogy itt vannak, mert nekik is van mondanivalónk. Egy választás mindig küzdelem, de nem mindegy, hogyan harcolunk. Mert igaz, hogy most a magyar méri magyarral össze az erejét, de sosem szabad elfelejteni, hogy a mi testtartásunk ebben a küzdelemben csak a szeretet és az összefogás lelkülete és testtartása lehet. Mi így harcolunk. Mert nem felejtjük el, hogy a választás után Magyarországnak ismét nagy nemzeti egységre van szüksége. Ezért azt üzenjük a tiszásoknak; ne engedjétek, hogy az indulat megkeményítse a szíveteket

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Lázár János építési és közlekedési miniszter váratlan vendégként jelent meg a helyszínen. Eredetileg ugyanis nem tervezett Miskolcra utazni, ám amikor megtudta, hogy Magyar Péter tiszásokat küldött a gyűlésre, nem maradhatott ki.

Magyar Péter arra buzdítja híveit, hogy jöjjenek ide és zavarják meg a rendezvényünket. Ha arra szervezkednek, hogy balhé legyen, nekem is itt a helyem, hogy megvédjük egymást

– mondta beszédében Lázár János.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu