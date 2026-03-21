Brutális baleset a Soroksári úton, négy autó rohant egymásba – fotók
Négy autó rohant egymásba a IX. kerületben. A baleset a Soroksári úton, sávváltás miatt történhetett, a négy autó csúnyán összeroncsolódott, egyikük pedig frontálisan ütközött. A sofőrt tűzoltók szabadították ki a kocsiból.
Mentők, tűzoltók és rendőrök rohantak ma délután a IX. kerületi Soroksári útra, ahol négy autó rohant egymásba. Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, de úgy értesültünk, hogy az első ütközés sávváltás közben történhetett, az egyik autó rohant neki aztán egy szemből érkező kocsinak, akinek pedig szintén a szemközti sávban csapódtak neki.
A balesetben mind a négy kocsi csúnyán összetört, a roncsok jó ideig az út közepén, szétszóródva álltak. Információink szerint hárman megsérültek, közülük egy férfi súlyosan: ő ült abban a kocsiban, akinek a frontálisan rohantak neki. Úgy tudjuk, hogy a férfi kiszállni sem tudott a kocsiból, őt végül a tűzoltók feszítővágóval emelték ki, majd átadták a mentőknek.
Összeütközött négy személygépkocsi Budapest IX. kerületében, a Soroksári úton, a Timót utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók egy utast feszítővágó segítségével kiemeltek az egyik autóból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van
– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A környéken járók sokkos állapotban szemlélték a mentés, majd az úttakarítás pillanatait, mint mondták, a baleset valóban ijesztő látványt nyújtott:
Mindenhol autódarabok és törmelék volt. Össze-vissza álltak a kocsik az úton, mintha csak odadobálták volna őket, mindegyik máshol volt összetörve, az egyik viszont szinte teljesen. Szerintem ő lehetett az, akinek szemből nekirohantak, aztán meg hátulról is. Valakit hordágyon tettek be a mentőbe
– mesélte egy arra járó férfi.
Hozzátette, hogy ezen a szakaszon nem ritkák a balesetek, annak ellenére sem, hogy az útszakasz szinte teljesen egyenes:
Állandóan van itt valami baj, nem tudom, miért. De szerintem már ebben az évben sem ez az első baleset, ami történt
– szögezte le. A baleset pontos körülményeit a rendőrség jelen pillanatban is vizsgálja.
