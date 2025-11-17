Orbán Viktor: Megállapodtunk a kisvállalkozókkal

"Megállapodtunk a kisvállalkozókkal: az adóterheiket csökkentjük, az őket terhelő bürokráciát visszavágjuk." - írja Orbán Viktor miután hétfő délelőtt Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mellett ismertette azokat a friss bejelentéseket, amelyek a hazai kis- és középvállalkozások számára készített intézkedéscsomagra vonatkoznak.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Nagy Elek jelezte, hogy a friss bejelentések mögött hosszú és összehangolt előkészítő munka áll.

Egy éve, hogy megújult az országos kamara és az új vezetés azt tűzte ki célul, hogy együttműködünk, megkérdezzük a vállalkozókat, hogy megismerjük a problémáikat. Nekünk az a dolgunk, hogy tudjuk, majd elemezzük ezeket a problémákat és együttműködjünk a kormányzattal, megoldási javaslatokat is teszünk. Nem véletlen, hogy egy nyolcoldalas, ötéves, hosszú távú megállapodást kötöttünk a kormánnyal, feladatokkal, célokkal. Kialakítottunk egy közös munkamódszert, ahol közösen gondolkodnak, a magyar gazdaság érdeke mentén

– mondt Nagy Elek.