Orbán Viktor: Megállapodtunk a kisvállalkozókkal

Visszavágja a kormány a kisvállalkozókat sújtó bürokráciát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 16:03
Orbán Viktor Nagy Elek kkv

"Megállapodtunk a kisvállalkozókkal: az adóterheiket csökkentjük, az őket terhelő bürokráciát visszavágjuk." - írja Orbán Viktor miután hétfő délelőtt Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mellett ismertette azokat a friss bejelentéseket, amelyek a hazai kis- és középvállalkozások számára készített intézkedéscsomagra vonatkoznak.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Nagy Elek jelezte, hogy a friss bejelentések mögött hosszú és összehangolt előkészítő munka áll.

Egy éve, hogy megújult az országos kamara és az új vezetés azt tűzte ki célul, hogy együttműködünk, megkérdezzük a vállalkozókat, hogy megismerjük a problémáikat. Nekünk az a dolgunk, hogy tudjuk, majd elemezzük ezeket a problémákat és együttműködjünk a kormányzattal, megoldási javaslatokat is teszünk. Nem véletlen, hogy egy nyolcoldalas, ötéves, hosszú távú megállapodást kötöttünk a kormánnyal, feladatokkal, célokkal. Kialakítottunk egy közös munkamódszert, ahol közösen gondolkodnak, a magyar gazdaság érdeke mentén

 – mondt Nagy Elek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
