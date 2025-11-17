Orbán Viktor: Egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szembe
11 pontos gazdasági akcióterv a vállalkozások terheinek könnyítéséért. Orbán Viktor fontos bejelentést tett.
"Egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szembe" - hangsúlyozta Orbán Viktor legfrissebb Facebook bejegyzésében.
Orbán Viktor: lehetséges-e, hogy mi ebből kimaradunk
Európa egy háborús állapot felé menetel. Egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szembe, és már ott tartunk, hogy olyan kifejezések, hogy háborús gazdaság, azok hétköznapiak az európai politikában. Azt a kérdést kell föltennünk, hogy lehetséges-e, hogy miközben az egész Európai Unió egy háborús gazdasági rendszer építése felé tart, mi ebből kimaradunk és egy másfajta gazdaságpolitikát fogunk építeni, nem egy brüsszeli, hanem mondjuk egy nemzeti. Úgy ítéltük meg, hogy Magyarország képes arra, hogy egy brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti magyar gazdaságpolitikát építsen. Azt jelenti, hogy a korábban kitűzött célokat nem akarjuk feladni. Akkor abban állapodtunk meg a vállalkozókkal, hogy a vállalkozók adóterheit csökkenteni fogjuk, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk. 11 pontban megtudtunk állapodni
- mondta Orbán Viktor.
