Orbán Viktor: Európa egy háborús állapot felé menetel!

Magyarország képes arra, hogy a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti, magyar gazdaságpolitikát építsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 12:30
Orbán Viktor gazdasági akcióterv gazdaságpolitika

Épeszű ember nem kérdőjelezi meg azt, hogy a háború rossz hatással van a magyar és az egész Európai Unió gazdaságára – fogalmaz Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Magyarország miniszterelnöke nem csak beszél, cselekszik is. Megmutatja,milyen a Brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyetti nemzeti, magyar gazdaságpolitika.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

„Európa egy háborús állapot felé menetel! Egyre durvább, egyre erőteljesebb háborús retorikával állunk szemben. Már ott tartunk, hogy olyan kifejezések, mint a «háborús gazdaság» hétköznapiak lettek az európai politikában. Olyan kijelentések, hogy «2030-ra készen kell állni, hogy megvívjunk egy háborút», ezek már nem váltanak ki semmilyen érdeklődést. ”
– írja Facebook-oldalán Orbán Viktor. Majd így folytatja: 
„Európában bevallottan egy háborús gazdaság felépítése a brüsszeli terv. Erről fogadnak el dokumentumokat, erről nyilatkoznak a vezetők. Mi hoztunk egy döntést korábban: Magyarország képes arra, hogy a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti, magyar gazdaságpolitikát építsen. Lehetséges folytatni azt a gazdaságpolitikát, amely nem a háború felé megy, hanem Magyarország nemzeti gazdasági érdekeit követi. Van egy politikai civakodás, hogy a háború milyen hatással van a gazdaságra, de épeszű ember nem kérdőjelezi meg azt, hogy a háború rossz hatással van a magyar és az egész Európai Unió gazdaságára. Mégis, egy háború által blokkolt gazdasági növekedés mellett is ki kell tartanunk a saját, nem háborús nemzeti gazdaságpolitikánk mellett.” 

Mindezek után Orbán Viktor kijelentette: „A korábban kitűzött célokat nem adjuk fel! Azt ígértük, abban állapodtunk meg a vállalkozókkal, hogy az adóterheiket csökkenteni fogjuk, és az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágjuk. A mai napon bejelentett 11 pontos gazdasági akciótervvel pontosan ezt tettük. Innen folytatjuk!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
