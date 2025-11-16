RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Nehéz ma baloldalinak lenni

Orbán Viktor szerint a baloldal összes fontos értékét leginkább a jobboldal valósította meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 12:19
Módosítva: 2025.11.16. 12:21
Orbán Viktor jobboldal Háborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy nehéz ma baloldalinak lenni, mert meglátása szerint végül is eddig egyetlen programpontjukat sem tudták megcsinálni. 

 

 

Addig mi:

  • elértük a teljes foglalkoztatást,
  • sosem látott mértékben támogatjuk a családokat,
  • visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, és bevezetjük a 14. havit

- foglalta össze az elért sikereket a miniszterelnök. 

Orbán Viktor már a november 15-én Győrben megrendezett első Háborúellenes Gyűlésen is megjegyezte, hogy nehéz ma baloldalinak lenni, mert a baloldal összes fontos értékét leginkább a jobboldal valósította meg. Mi marad mozgatóerőnek a baloldalon? - Tette fel a kérdést ennek kapcsán a kormányfő, és meg is válaszolta azt: "a hatalom, és ez inkább sajnálatraméltó."

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu