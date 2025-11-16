Orbán Viktor: Nehéz ma baloldalinak lenni

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy nehéz ma baloldalinak lenni, mert meglátása szerint végül is eddig egyetlen programpontjukat sem tudták megcsinálni.

Addig mi: elértük a teljes foglalkoztatást,

sosem látott mértékben támogatjuk a családokat,

visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, és bevezetjük a 14. havit

- foglalta össze az elért sikereket a miniszterelnök.

Orbán Viktor már a november 15-én Győrben megrendezett első Háborúellenes Gyűlésen is megjegyezte, hogy nehéz ma baloldalinak lenni, mert a baloldal összes fontos értékét leginkább a jobboldal valósította meg. Mi marad mozgatóerőnek a baloldalon? - Tette fel a kérdést ennek kapcsán a kormányfő, és meg is válaszolta azt: "a hatalom, és ez inkább sajnálatraméltó."