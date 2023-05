Medveczky Ilona: Ha kitör belőlem Kőbánya, Isten óvjon tőlem bárkit!

Hazánk első igazi világsztárja volt Medveczky Ilona. Szépségéért és tánctudásáért a világ számos pontján rajongtak, a férfiak pedig körbeudvarolták. Ám akadtak olyanok is, akik nem szerelmet kínáltak neki, és nem is voltak finom úriemberek. Többek közt egy ilyen férfival való találkozását is elmesélte a díva a Hot! magazinnak adott interjújában, de beszélt a jelenlegi életéről, és arról is, hogy kire hagyja mindenét.

Hot!: Alapítója lett a Pécsi Balettnek, később a pesti éjszakában dolgozott, a környező országokban turnézott. Nyugat-Berlinben volt egy klasszikus száma, amit látva egy amerikai ügynök kivitte New Yorkba, Giselle-t táncolni. Miért nem maradt kint?

M. I.: Egy hónapja dolgoztam New Yorkban, amikor vendégszereplésre jött a moszkvai balettkar. Amikor megláttam a világhírű Barisnyikovot a partnernőjével táncolni, azt mondtam: „Na, Medveczky, most váltanod kell!”

Hollywoodban Gábor Zsazsa és Éva húga mellé bekerülhettem volna egy filmbe, a jól sikerült próbafelvétel után mentem is az MGM társtulajdonosához, aláírni a szerződést. A pasas bezárta az ajtót, majd a kanapéra ülve a combomra tette a kezét. A mellemet már nem tudta megfogni, mert elkezdtem ütni, rúgni – alig tudtak leszedni róla!

Ha kitör belőlem Kőbánya, Isten óvjon tőlem bárkit! Ezután mentem át Vegasba, ahol revükirálynő lettem. Négy évre odaláncoltak volna, több „nemszeretem” kitétellel a szerződésemben. Sose szegtem volna meg, inkább hazajöttem.

Fotó: Hot! Magazin

„Nem született férfi, akivel én szóba állnék”

hot!: Egyvalakivel élt közös fedél alatt, egy férje volt, egyszer volt szerelmes.

M. I.: Tőlem mindig féltek a férfiak! A nők irigykedtek rám – nem gondoltak bele, mennyi lemondással járt az életem. Engem egy férfiban mindig a jelleme, a tehetsége, az esze érdekelt, nem a bankszámlája vagy az ágybéli virtuozitása. Hil­de­brand István operatőrbe az Egy magyar nábob forgatásán lettem szerelmes, ám ő családot akart, gyereket, én viszont közöltem, hogy nem hagyok fel a tánccal. 1974-ben névházasságot kötöttem Európa ötödik leggazdagabb német nemesi családjának tagjával, egy saját neméhez vonzódó Turn und Taxis herceggel, cserébe százezer dollárt fizettem neki az osztrák állampolgárságomért. Egy napig se laktunk együtt, viszont sose váltunk el, így Wilhelm 2009-es halála óta hivatalosan is özvegy hercegné vagyok. Bár számos kiváló férfi kérte meg a kezem, ragaszkodtam a függetlenségemhez. Haláláig csak Nagy Richárdot becsültem, aki 25 évig volt a társam. „Papa” itt élt velem, de külön hálószobában, külön emeleten. Ma is hiányzik. Csodás ember volt: nagyvonalú, jólelkű, becsületes, toleráns, okos. Sose volt konfliktusunk, a tenyerén hordott, mégsem keresem az utódját. Nem született férfi, akivel én szóba állnék!

Hot!: Mivel őrzi az irigylésre méltó testi-lelki frissességét?

M. I.: A titkom a lelki béke. Nem engedek negatívumot az aurámba, kerülöm a panaszkodókat. A szellemem jó könyvek olvasásával őrzöm, a genetikámnak köszönhetően évtizedek óta tartom a súlyom. Sokan azt hiszik, hogy salátán élek, de közlöm: néha lemegyek éjjel a hűtőhöz, és befalom a hideg töltött káposztát vagy eltüntetek pár szelet szalonnát kenyérrel, hagymával! A házam a sok lépcsővel állandó edzésben tart, ahogy a folytonos kertészkedés meg az állatok utáni szaladgálás is. Legtöbbször hatkor kelek, mosok, takarítok – amit épp kell. Sose volt bejárónőm, mindent magam csinálok: egyrészt bizalmatlan vagyok, másrészt maximalista. Anyu hajdan sokat segített, ahogy később Richárd is.

Hot!: Tudja már, kire marad mindez?

M. I.: Volt hivatalos végrendeletem, de nemrég összetéptem! Akire eredetileg rábíztam volna a teljesítését, az akkora csalódást okozott, hogy parkolópályára tettem. Most egy új emberre hárítom át a feladatot, aki maximálisan végrehajtja majd a végakaratomat, ha eljön az ideje. Főszerepet játszik az állatmenhelyek, az állatgyógyászat támogatása havi fix összeggel. Korábban a táncművészetet is támogatni akartam, ám meggondoltam magam, mert ráeszméltem: sem a ba­lett­mű­vé­szi, sem a revütáncosi múltammal együtt sem terjesztett fel a kollégák közül senki a Kossuth-díjra, se régen, se most. Érdemes művész vagyok és tagja a Halhatatlanok Társulatának – utóbbira különösen büszke vagyok, mert azt a szeretett közönségem szavazta meg nekem.

A teljes interjút a ma megjelent Hot! Magazinban, illetve a borsonline.hu-n olvashatják el!