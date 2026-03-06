A Tisza olyan kockázat a magyar embereknek, amihez képest az "itt a piros-hol a piros" egy életbiztosítás. A Fidesz-kormány az elmúlt 16 évben visszavásárolta a magyar stratégiai infrastruktúrákat: mint az energiaelosztók és szolgáltatók, a közművek vagy a távközlés. De újra magyar kézben az elkótyavetyélt repülőtér vagy a távközlési piac. Ezek mellett többségi magyar tulajdonba került a bankrendszer és nagy multivállalatok pedig extraadókat fizetnek. Ebből a pénzből tartjuk fenn háborús időkben is Európa legolcsóbb rezsiárait, a családtámogatásokat, és fizetünk 13. és 14. havi nyugdíjat. A bankok, óriáscégek és Brüsszel ezért akar megszabadulni Orbán Viktortól, és saját embereiket hatalomra ültetni, hogy ezeket mind visszajátsszák külföldi kézbe, ezzel újra kiszolgáltatva az országot. Ezért küldték Magyar Péter mellé Shell-es és Erste-s menedzsereiket, ezért akarják a Tiszát hatalomra juttatni. A Tisza élére olyan emberek kerültek, akik újra privatizálnák a magyar állami vagyont és ennek egyik első lépése az orosz gázról leválás. Aztán lépésről-lépésre mindent visszaadnának a "piacnak". Ha hagyjuk, hogy levágjanak az olcsó orosz gázról és olajról, a rezsicsökkentés megszűnik, az üzemanyag ára pedig ezer forint fölött lesz - és ez csak az első lépés! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!