Orbán Viktor egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben felhívta a figyelmet a Brüsszel-Kijev-Tisza paktumra, amely létezik.

Orbán Viktor Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket

Megegyeztek. A terv kész: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket. Ezt kell megakadályoznunk április 12-én. Ehhez a Fidesz a biztos választás!

- írja a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett posztjában.