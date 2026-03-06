Orbán Viktor: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket
A miniszterelnök szerint már megegyeztek erről, kész a terv.
Orbán Viktor egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben felhívta a figyelmet a Brüsszel-Kijev-Tisza paktumra, amely létezik.
Megegyeztek. A terv kész: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket. Ezt kell megakadályoznunk április 12-én. Ehhez a Fidesz a biztos választás!
- írja a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett posztjában.
