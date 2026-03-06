RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket

A miniszterelnök szerint már megegyeztek erről, kész a terv.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.06. 15:23
Brüsszel Tisza Kijev paktum választás Orbán Viktor

Orbán Viktor egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben felhívta a figyelmet a Brüsszel-Kijev-Tisza paktumra, amely létezik.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Polyák Attila / MW

Megegyeztek. A terv kész: Brüsszel és Zelenszkij hatalomra segíti a Tiszát, a Tisza pedig teljesíti a követeléseiket. Ezt kell megakadályoznunk április 12-én. Ehhez a Fidesz a biztos választás!

- írja a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

