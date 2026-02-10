RETRO RÁDIÓ

Így telnek Horváth Tomiék napjai a rémálommá vált nyaralás után

Egy ország aggódott a népszerű énekes feleségéért, akit szörnyű baleset ért. Horváth Tomi most megmutatta, hogyan ápolja feleségét, illetve hogyan telnek mindennapjaik a műtét óta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 15:15
Módosítva: 2026.02.10. 15:22
Horváth Tomi járókeret Péterfi Andrea

Horváth Tomi az elmúlt évek egyik legnépszerűbb magyar énekese, akit nemcsak slágerei, hanem családcentrikus életszemlélete miatt is sokan kedvelnek. Feleségével, Péterfi Andreával hosszú ideje alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig mindig is a kölcsönös tisztelet és támogatás jellemezte. A házaspár idén különleges módon szerette volna megünnepelni kilencedik házassági évfordulóját: egy egzotikus, Maldív-szigeteki nyaralással. A romantikus pihenés azonban váratlan fordulatot vett.

Horváth Tomi és felesége, Péterfi Andrea a nyaraláson
Horváth Tomiék nyaralása meglehetősen jól indult, végül rémálom lett a vége Fotó: Facebook

Horváth Tomiék fájdalmas nyaralása

A gondtalan vakáció egyik napján Andrea egy vizes papucsban megcsúszott, és szerencsétlenül maga alá fordult a jobb lába. A baleset következtében két helyen is eltört a lábszárcsontja, hatalmas fájdalmak között maradt a földön. A helyzetet tovább nehezítette, hogy külföldön történt az eset: az orvosi ellátás megszervezése, a vizsgálatok és a hazautazás mind komoly kihívást jelentett számukra. A párnak az álomnyaralás pillanatok alatt rémálommá vált. Hosszú szervezés után végül sikerült hazatérniük Magyarországra, ahol Andreát meg is műtötték, és megkezdődhetett a felépülés.

A csont beforr, a heg megmarad s erősebbé tesz minket. Hálás vagyok, hogy végigkísértétek velünk ezt az emlékezetes utazást. Most a rehab idő hosszú hetek lesznek, de a sok szeretet, amit kapunk tőletek, rengeteg erőt ad nekünk! Köszönjük!

– írta korábban Horváth Tomi.

Mankó, járókeret és rengeteg szeretet

A műtét után Péterfi Andrea hosszú rehabilitáció elé néz. Jelenleg mankóval, illetve járókerettel közlekedik, mindennapjai komoly odafigyelést és türelmet igényelnek.

Ebben az időszakban Horváth Tamás mindenben felesége mellett áll, ugyanis az énekes nemcsak lelkileg támogatja, hanem a mindennapi teendőkben is aktívan segít neki: ő adja be a szükséges vérhígító injekciókat, intézi a háztartást, és igyekszik minél kényelmesebbé tenni Andrea életét.

A nehézségek ellenére a pár megőrizte derűjét. Tamás legújabb videójában ugyanis kaptunk egy kis helyzetjelentés, ahol is az énekes egy kedves ötlettel is feldobta felesége hangulatát: rózsaszínre festette a járókeretét.

Mit szólsz az új járgányhoz? Pinky lett

– kérdezte Tomi.

Horváth Tomi énekes befesti felesége járókeretét
Horváth Tomi felesége, Péterfi Andrea hosszú felépüléssel küzd, az énekes mindent megtesz, hogy könnyítse felesége napjait Fotó: Facebook

Nagyon szép!” – válaszolta örömmel Andrea. A kis figyelmesség is jól mutatja, mennyire fontos számára, hogy felesége ebben az időszakban is mosolyogni tudjon.

A bajban mutatkozik meg az igazi kötelék

Bár az évfordulós nyaralás nem úgy alakult, ahogyan megálmodták, Horváth Tamás és Péterfi Andrea példája megmutatja, mit jelent az igazi társas kapcsolat. A fájdalom, a bizonytalanság és a hosszú gyógyulás ellenére együtt néznek szembe a nehézségekkel.

Horváth Tomi felesége, Péterfi Andika
Péterfi Andika nagyon örült az újdonsült, immáron rózsaszín járgánynak 
Fotó: Facebook

A rajongók folyamatosan biztatják őket, és sokan elismerik Tamás kitartását és gondoskodását. Minden jel arra utal, hogy a házaspár még erősebben kerülhet ki ebből az időszakból, és hamarosan újra közösen élvezhetik az élet nyugodtabb pillanatait.

@metropol.napilap

Végre fellélegezhetnek Horváth Tomiék A házaspár januárban utazott a Maldív-szigetekre, hogy megünnepeljék a 9. házassági évfordulójukat. Az álomút azonban hamar rémálommá vált. Andika rosszul lépett és két helyen is eltört a lábszárcsontja. A szerelmesekkel ezután sorra csak rossz dolgok történtek. Először alig akarták őket felengedni a hazatartó repülőre. #metropol #péterfiandika #nyaralás #horváthtomi #baleset

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu