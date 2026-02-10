Így telnek Horváth Tomiék napjai a rémálommá vált nyaralás után

Horváth Tomi az elmúlt évek egyik legnépszerűbb magyar énekese, akit nemcsak slágerei, hanem családcentrikus életszemlélete miatt is sokan kedvelnek. Feleségével, Péterfi Andreával hosszú ideje alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig mindig is a kölcsönös tisztelet és támogatás jellemezte. A házaspár idén különleges módon szerette volna megünnepelni kilencedik házassági évfordulóját: egy egzotikus, Maldív-szigeteki nyaralással. A romantikus pihenés azonban váratlan fordulatot vett.

Horváth Tomiék nyaralása meglehetősen jól indult, végül rémálom lett a vége Fotó: Facebook

Horváth Tomiék fájdalmas nyaralása

A gondtalan vakáció egyik napján Andrea egy vizes papucsban megcsúszott, és szerencsétlenül maga alá fordult a jobb lába. A baleset következtében két helyen is eltört a lábszárcsontja, hatalmas fájdalmak között maradt a földön. A helyzetet tovább nehezítette, hogy külföldön történt az eset: az orvosi ellátás megszervezése, a vizsgálatok és a hazautazás mind komoly kihívást jelentett számukra. A párnak az álomnyaralás pillanatok alatt rémálommá vált. Hosszú szervezés után végül sikerült hazatérniük Magyarországra, ahol Andreát meg is műtötték, és megkezdődhetett a felépülés.

A csont beforr, a heg megmarad s erősebbé tesz minket. Hálás vagyok, hogy végigkísértétek velünk ezt az emlékezetes utazást. Most a rehab idő hosszú hetek lesznek, de a sok szeretet, amit kapunk tőletek, rengeteg erőt ad nekünk! Köszönjük!

– írta korábban Horváth Tomi.

Mankó, járókeret és rengeteg szeretet

A műtét után Péterfi Andrea hosszú rehabilitáció elé néz. Jelenleg mankóval, illetve járókerettel közlekedik, mindennapjai komoly odafigyelést és türelmet igényelnek.

Ebben az időszakban Horváth Tamás mindenben felesége mellett áll, ugyanis az énekes nemcsak lelkileg támogatja, hanem a mindennapi teendőkben is aktívan segít neki: ő adja be a szükséges vérhígító injekciókat, intézi a háztartást, és igyekszik minél kényelmesebbé tenni Andrea életét.

A nehézségek ellenére a pár megőrizte derűjét. Tamás legújabb videójában ugyanis kaptunk egy kis helyzetjelentés, ahol is az énekes egy kedves ötlettel is feldobta felesége hangulatát: rózsaszínre festette a járókeretét.

Mit szólsz az új járgányhoz? Pinky lett

– kérdezte Tomi.