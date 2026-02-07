„Hat hétig rá sem léphetek” – Horváth Tamás felesége először beszélt a műtétről

Ahogy arról korábban kiderült, Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea súlyos sérülést szenvedett nyaralásuk alatt: eltört a lábszárcsontja és a szárkapocscsontja is. A házaspár most közösségi oldalukon, egy élő bejelentkezésben mesélt arról, hogyan van Andrea a műtét óta, és mivel kell most szembenézniük.

Horváth Tamás felesége, Andi január végén a Maldív-szigeteki nyaralásukon súlyos balesetet szenvedett: megcsúszott, és a lábszár- valamint a szárkapocscsontja is eltört (Fotó: facebook)

Horváth Tamás feleségének sikeres volt a műtétje

Andrea elmondta, hogy a beavatkozás sikeres volt, a lábába egy hosszú szeget és több csavart helyeztek be.

Műtét úgy zajlott, hogy beraktak egy hosszú szeget, ami a térdemtől a bokámig tart. Összesen öt csavar került a lábamba, feljebb kettő, lejjebb pedig három.

„A műtét jól sikerült és most hat hétig egyáltalán nem léphetek rá, így meg kell tanulnom járókerettel járni és gyógytornáznom is kell” – fogalmazott Andi. Bár jelenleg még fájdalmai vannak, állapota sokkal jobb, mint a hazautazás idején volt. A következő hat hétben egyáltalán nem terhelheti a lábát, járókerettel közlekedik, és intenzív gyógytorna vár rá.

A műtétet a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban végezték el, ahol Andrea elmondása szerint maximális odafigyelést és támogatást kapott. Külön kiemelte az orvosok és az ápolók munkáját, valamint azt, hogy számára nagy biztonságot jelentett, hogy hazai környezetben gyógyulhat, a családja pedig bármikor mellette lehetett. „Nagyon hálás vagyok, hogy megműtöttek, itt Dunaújvárosban és hálás vagyok a doktor úrnak is, hogy fogadott és tartotta a lelket bennünk. Külföldről is minden üzenetünkre válaszolt és mindenféle segítséget megadott. Nagyon jó döntésnek érzem, hogy hazajöttem és ő műthette meg a lábamat, mivel ebben a kórházban születtem és itt szültem meg a gyermekemet is, illetve édesanyámat is annak idején itt műtötték.”

Péterfi Andrea balesete után ragaszkodott hozzá, hogy Magyarországon műtsék meg (Fotó: Facebook)

Péterfi Andrea férje segítségére szorul most mindenben

Horváth Tamás végig felesége mellett állt, és nem titkolta: számára is embert próbáló időszak volt az elmúlt néhány hét. Andrea most mindenben a férje segítségére szorul, amit Tomi hősiesen vállal. „Most megtanulunk segítséget elfogadni” – fogalmaztak. A rengeteg támogató üzenet azonban hatalmas erőt adott nekik. Andrea szerint ezek a kedves szavak sokszor többet értek, mint bármilyen fájdalomcsillapító.