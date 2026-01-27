„Bonyolódik a helyzet” - friss fejleményekkel jelentkezett Horváth Tamás felesége balesete kapcsán

Mint arról korábban már beszámoltunk, Horváth Tamás és Péterfi Andrea nyaralása rémálommá vált, miután az énekes felesége balesetet szenvedett. A pár a Maldív-szigetekre utazott, ahol Andrea megcsúszott a vizes papucsban és a jobb lába maga alá fordult.

Horváth Tamás megszólalt felesége balesetéről Fotó: TV2

Horváth Tamás most friss fejleményekről számolt be a közösségi oldalán. Ám ezek koránt sem pozitívak... Ugyanis Péterfi Andreát egyelőre nem engedték fel a repülőre, így egy ideig még biztosan nem térhetnek haza Magyarországra. Ám ez nagyon fontos lenne, hiszen az énekes feleségét mihamarabb meg kéne műteni.

Szorítsatok nekünk… bonyolódik a helyzet

- olvasható Horváth Tamás Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében.

A videóban Péterfi Andrea felesége mindenekelőtt megköszönte mindenki jókívánságait, továbbá beszámolt arról, hogy nem tudtak hazautazni, miután a gipsze miatt nem engedték fel őket a repülőre, és nem fogadták el az orvosnak a szakvéleményét sem, mert a saját, dubaji orvos szakvéleményükre van szükségük. Jelenleg tehát egy hotelban alszanak, és majd a holnap jutnak el egy ottani orvoshoz, aki majd elküldi orvosnak e-mailben az ő véleményét... A helyzet nem éppen egyszerű, és momentán azt sem tudják, mikor juthatnak haza.

Ezt követően megszólalt Horváth Tamás is, aki elmondta, soha életében nem volt még ilyen nehéz helyzetben, de igyekszik tartani a feleségében a lelket.

„Az összes könnyemet kisírtam már” - fogalmazott az énekes, aki hozzátette, ha egyszer végre hazajutnak és maguk mögött tudhatják ez az egészet őrültséget, újra elveszi a párját feleségül.

Horváth Tamás teljes videóját ide kattintva tudod megtekinteni.