„Kék zúzódásokat találtam a lábaimon - aztán az orvosok közölték velem, hogy halálos betegségem van”

A 26 éves Gina Donner, akkor kezdett el aggódni, amikor vörös foltokat, szédülést és zúzódásokat vett észre a testén. Úgy döntött, hogy lerövidíti a nyaralását a Maldív-szigeteken, és megállt Dubaiban, hogy orvosi segítséget kérjen. Az orvosok szerint tünetei csupán az influenzával voltak összefüggésben.

Gina és édesanyja 2024 májusában indult a Maldív-szigetekre, azzal a céllal, hogy közös álomszép születésnapi utazást töltsenek együtt. Eleinte a nyaralás tökéletes volt, néhány nap múlva azonban az ég borongósra változott, és elkezdett esni az eső. Gina pedig ízületi fájdalmakra panaszkodott, és a bőre vörösödni kezdett.

Ahogy a borongós időjárás folytatódott, Gina állapota tovább romlott. A hatodik napra hőhullám és szédülés kerítette hatalmába. Kezdetben napszúrásra gyanakodott, de a súlyosbodó állapota arra kényszerítette, hogy cselekedjen. Nehéz döntést hozott, és a nyaralást lerövidítve édesanyjával Dubaiba repült. Az orvos több betegséget is vizsgált, köztük a Dengue-lázat, de Gina szerint csupán influenzát állapított meg, és gyógyszert írt fel a hazautazásra.

Otthon azonban a vörös foltok tovább borították a testét, és kék zúzódások jelentek meg a lábain. A kórházban közölték vele, hogy a dubaji orvosok tévedtek. A 26 éves fiatal Dengue-láz diagnózist kapott, egy szúnyogok által terjesztett fertőzést. A betegség miatt Gina hetekig nem tudott egyedül járni a kórházi kezelés után. Még 18 hónappal később is folyamatos fáradtsággal és gyengeséggel küzd.

Azt mondták, hogy az állapotom nagyon súlyos, de mást nem tudnak tenni, csak fájdalomcsillapítót adni. Tíz napot töltöttem a kórházban, és három hétbe telt, mire újra rendesen tudtam járni. (...) Közel két év telt el, és a testem még mindig olyan gyenge, hogy nem tudok dolgozni

- emlékezett vissza Gina.

A Dengue-láz szúnyogok által terjesztett fertőzés, melynek tünetei közé tartozik az ízületi fájdalom, súlyos fejfájás és foltos kiütések. Kifejezetten hatékony kezelési mód nincsen rá, a legtöbben tíz napon belül maguktól felépülnek, de súlyos esetekben halálos is lehet - írja a Mirror.