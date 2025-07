Súlyos betegség sújtotta a magyarok kedvenc nyaralóhelyét

Egészségügyi riasztást kaptak a brit nyaralók, két súlyos betegség miatt, mely egy népszerű helyet sújtott, ami közkedvelt nyaralási úticél.

Súlyos betegség tartja pánikban a lakókat freepik.com

A Külügyminisztérium által támogatott Travel Health Pro weboldal nyilvánosságra hozta, hogy dengue-lázat és chikungunya-lázat észleltek Olaszországban. Korábban is már azonosították ezeket a betegségeket. Az olasz egészségügyi dolgozók most olyan eseteket észleltek, akik országon belül kapták el a betegséget, nem pedig külföldről hozták be, így félnek a betegség terjedésétől.

Az olasz egészségügyi hatóságok július 15-én jelentették be az első fertőzött észlelést, Emilia Romagna régióban a dengue-lázzal kapcsolatban. Ezenkívül 82 importált esetet dokumentáltak a betegségről különböző régiókban - számol be róla a Mirror.

Szintén Emilia Romagna régióban dokumentálták az első chikungunya-lázas megbetegedést.

A chikungunya-láz olyan, elsősorban trópusi, szubtrópusi területeken előforduló fertőzés, melyet szúnyogok terjesztenek. Az utóbbi években azonban Európában is megjelent a fertőzés - írja a Belvárosi Orvosi Centrum oldala.

Az Egészségvonal oldala tájékoztatást ad a dengue-lázról vagy csonttöréses lázról, ami egy trópusi és szubtrópusi térségekben előforduló fertőző betegség, amelyet az Aedes szúnyogok terjesztenek. Emberről emberre nem fertőz. A legtöbb esetben enyhe lefolyású betegség, de súlyosabb változatban halálos is lehet.