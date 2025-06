Erre senki nem készült fel: veszélyes rovar jelent meg Budapesten, brutális, mit okozhat a csípése

Ahogy berobbant a nyár, a vérszívók is akcióba lendültek. Egy ideje azonban nem csak az idegesítő zümmögésük lehet zavaró. Egy eredetileg Közép- és Dél-Amerikában, a Karib-térségben és Délkelet-Ázsiában honos rovar, a tigrisszúnyog lárvái is kikelnek ilyenkor és bizony Magyarországon is megvetették apró lábaikat. A szúnyogfajta több veszélyes fertőzést is hordozhat és riasztó tünetei is lehetnek. Az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella elárulta, mit tegyünk, ha egy ilyen rovar megcsíp minket.

A tigrisszúnyog veszélyes vírust is hordozhat... / Képünk illusztráció: Shutterstock

Tigrisszúnyog a gáton!

Június elején a közösségi médiában írta ki egy budapesti nő, hogy különös rovarral találkozott a napokban. Elindult sétálni a Kopaszi-gáthoz, ahol egy furcsa lényt szúr ki a farmernadrágján. Eleinte észre sem vette, mert átlátszó volt, csak egy dolog leplezte le: a fehér csíkos mintázata! Bekapcsolt a hetedik érzéke, és készített a szúnyogról egy képet, amit elküldött az MTA Ökológiai Kutatóközpontnak.

Remélte, hogy talán csak rosszul tippelt, de végül sajnos igaza lett: a központ szakértőjének válasza szerint „úgy tűnik”, hogy a nő egy tigrisszúnyoggal találkozott. A rovar különösen veszélyes lehet, hiszen több súlyos, akár halálos kimenetelű betegséget is terjeszthet.

A tigrisszúnyog terjesztheti:

a dengue-láz,

a sárgaláz,

a nyugat-nílusi láz,

valamint a japán encephalitis vírust is.

Az ázsiai tigrisszúnyog miatt többen is aggódni kezdtek, hiszen a Dengue-láz az esetek öt százalékában halálos. De tényleg kell félni a tigrisszúnyog csípésétől? A Dengue-láz megbetegedés ugyan hazánkban már előfordult, de nem itthon szerzett betegségről van szó, viszont a rovar csípése okozhat egyéb – a fent említett – megbetegedéseket. A Metropol dr. Mangó Gabriella háziorvost telefonon érte el, aki a szúnyogfajta kapcsán elmondta: egyelőre nem jelentkeztek a rendelőjében olyan páciensek, akik a rovar csípése miatt megbetegedtek volna.

Sárgalázat okoz az apró lény…

Arra viszont rámutatott, hogy a tigrisszúnyog csípése nem játék, különösen, hogy sárgalázat is okozhatnak. A betegségnek borzalmas tünetei jelentkezhetnek.