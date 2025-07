Az agyad sokat elárul a valódi életkorodról

És mégis van ok a bizakodásra

Bár a megállapítások kijózanítóak, Wyss-Coray szerint mégis van bennük remény. A génekkel ellentétben a fehérjék módosíthatók, és a szervek egészsége javítható gyógyszerekkel, életmóddal vagy a kettő kombinációjával.

A kutatásban részt vevő emberek közül azok, akik szedtek bizonyos étrend-kiegészítőket – például csukamájolajat, multivitamint, vagy C-vitamint – jellemzően legalább két szervük esetében fiatalabb biológiai életkort mutattak. Azok is jobb eredményeket mutattak, akik nem dohányoztak, nem fogyasztottak túl sok alkoholt, és rendszeresen jól aludtak.

- A jövőben – sőt részben már most is – remélhetőleg léteznek olyan módszerek, amelyekkel be tudunk avatkozni – mondja Wyss-Coray. - Ez olyan, mint amikor évente elviszed az autódat a szervizbe, ahol a számítógép megmutatja, minden rendben van-e a különböző alkatrészekkel. Az ebben az igazán biztató, hogy most talán végre a saját kezünkbe kaphatjuk az irányítást.