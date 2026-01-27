RETRO RÁDIÓ

"Hogy lehet egy álomból rémálom?" - borzalmas baleset érte Horváth Tomiékat a nyaraláson

Az énekes rossz hírrel jelentkezett be nyaralásáról.

Megdöbbentő hírt osztott meg Horváth Tomi felesége, Péterfi Andrea kapcsán. A házaspár trópusi nyaralásáról már több poszt született, rájákkal úsztak, korallszirtekre látogattak, de a felhőtlen nyaralásban sem kerülte el őket a baj.

Horváth Tomi elmondta, baleset érte őket a vakáción
Horváth Tomi és felesége nehéz időszak elé néznek     Fotó: TV2

Horváth Tomi elmondta, baleset érte őket a vakáción

Az énekes eddig szinte naponta árasztotta el rajongóit vidám, gondtalan nyaralós fotókkal az Instagramon, most azonban sokkoló hírrel jelentkezett. Horváth Tomi megtörten árulta el: felesége, Péterfi Andrea csúnyán elcsúszott, és két helyen is eltörte a lábszárcsontját.

A baleset után Andreát azonnal kórházba szállították, ahol ideiglenes fekvőgipszet kapott. Az énekes nem titkolta, pokoli napokat éltek át, rettegve aggódott felesége állapotáért, és mindent megtett azért, hogy a lehető legnagyobb biztonságban hazahozza őt. A megpróbáltatások azonban itt még nem érnek véget, itthon nagy valószínűséggel műtét vár Andreára.

A drámai fordulat ellenére a baleset nem tudta teljesen elvenni Andrea életkedvét. A Tomi által megosztott fotón a fiatal nő bekötött lábbal, de mosolyogva élvezi a trópusi sziget tengeri levegőjét és a csónakázást. A megható képek láttán a rajongók jókívánságokkal árasztották el a házaspárt, mielőbbi felépülést kívánva Andreának.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
