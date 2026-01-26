Szakállbeültetésen esett át a fiatal, de az életébe került

Egy fiatalember élete tragikus módon véget ért, miután egy törökországi ingatlanügynök sebésznek álcázva magát elrontott szakállbeültetést hajtott végre rajta.

A rosszul sikerült szakállbeültetés miatt tönkrement az áldozat mentális egészsége

Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

Elrontott szakállbeültetés keserítette meg a fiatal életét

A 24 éves Mathieu Vigier Latour egy olcsó beavatkozás miatt utazott Törökországba. Mathieu tavaly márciusban Isztambulba utazott egy általa legitimnek vélt 1300 eurós (497 120 Ft) szakállbeültetésen vegyen részt.

Az áldozat édesapja, Jacques elmondta, hogy fia látta a klinika hivatalos, a török ​​egészségügyi minisztérium által kiállított jóváhagyó pecsétjét, de a sebész valójában egy csaló volt.

Ha ugyanezt az eljárást otthon, Franciaországban vette volna igénybe, akkor a diák akár ötször annyit is fizethetett volna. Az olcsó és gyors megoldás azonban rémálommá vált a fiatalember számára.

A műtét során 4000 hajhagymát távolítottak el Mathieu fejbőréből, majd átültettek azokat az arcába. A „sebész” azonban valahogy elképesztő mennyiségű, 1000 hajhagymát veszített el a beavatkozás alatt.

Az eredmény egy sündisznószerű kezelhetetlen szőrzet lett. A szakáll egyenetlennek, rosszul kidolgozottnak tűnt, és a szőrszálak bizarr szögekben nőttek. Ami még rosszabb volt, hogy Mathieu égési sérüléseket szenvedett, és a fájdalom miatt nem tudott aludni. Sajnos egy szakértő megerősítette, hogy Mathieu fejbőrének azon részei, ahonnan hajhagymákat vettek, soha nem fognak regenerálódni.

Tragikus módon a mentális megterhelés túl nagy volt a fiatal számára, és poszttraumás sokktól, valamint súlyos testdiszmorfiás zavarban szenvedett. Sajnos, mindössze három hónappal a félresikerült műtét után Mathieu öngyilkos lett párizsi diáklakásában. A fiatal édesapja emiatt most arra hívta fel a figyelmet, hogy az olcsó gyógyturizmus akár halálos veszélyeket is rejthet – írja a Mirror.

Van segítség! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06-80-820-111 telefonszámot!