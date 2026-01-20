„Egyszerűen túlcsordul a szívem” – életre szóló élményben volt része Horváth Tamásnak és feleségének

Úgy tűnik, a celebek szinte menekülnek az országra lecsapó hideg miatt, és ebből a mozgalomból Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea sem maradt ki. A házaspár úgy döntött, a Maldív-szigeteken tölti a tél leghidegebb napjait, és ha már ott vannak, egy egészen különleges alkalmat is megünnepelnek egyben.

Életre szóló élményben volt része a párnak

A házaspár nemrég utazott el a szigetekre, de már bele is vetette magát a különleges programokba. Az énekes felesége nemrég osztotta meg, hogy életre szóló kalandban volt részük, ugyanis manta rájákkal úszhattak együtt.

Ezek a pillanatok, amikor egyszerűen túlcsordul a szívem. Olyan boldogságot és hálát érzek, hogy azt nem tudom szavakban kifejezni….

– írta legújabb Instagram-posztjában Péterfi Andrea.

A különleges élményről még egy rövid videót is megosztottak, amit itt meg lehet tekinteni.

Nagy mérföldkövet ünnepel Horváth Tamás és felesége

Ahogy a szerelmesek beléptek a 2026-os évbe, immár 14 éve alkotnak egy boldog párt, de az utazásuk időpontja sem volt véletlen, hiszen január 19-én ünnepelték 9. házassági évfordulójukat.

2026.01.19. ma van 9. házassági évfordulónk, és a 14. évünkbe léptünk idén együtt. Annyi minden történt az elmúlt 14 évben, nagyon sok jó dolog, nagyon sok élmény, rengeteg álmunk és célunk megvalósítottuk. Persze rengeteg nehéz helyzet, veszteségek, kudarcok és fájdalmak is voltak… Az élet ilyen, van jó és rossz is, de a legfontosabb, hogy jóban-rosszban fogtuk/juk egymás kezét és átmegyünk mindenen együtt. Jó együtt tapasztalni, fejlődni, élni és megélni az életet veled. Szeretlek és még 51 ilyen évfordulót magunknak

– írta tegnapi posztjában az énekes felesége.

A trópusi környezetben való ünneplésről még Horváth Tamás is megosztott egy videót, amin épp lufikkal lepi meg feleségét.