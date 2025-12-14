Horváth Tomi érzelmes vallomása: "Belül valami még mindig nem kerek"

Horváth Tomi a Sztárban Sztár 2025-ös évadának egyik közönségkedvenc szereplője volt. A mindig vidám, humoros fiú úgy tűnt, könnyen veszi a kritikákat és nem nagyon hagy benne mély nyomot egy-egy negatívabb megjegyzés, de a látszat valószínűleg csalt, és belül egészen máshogy történt.

Horváth Tomi párja nagy segítség az énekes lelki fejlődésében (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Tomi megfelelési kényszere

Horváth Tomi elmesélte, hogy hiába érezte úgy, hogy hosszú évek önfejlesztése után már rendben van, egy műsor mindig rámutat, hogy nem szabad abbahagyni az önmagába fektetett munkát. Tomi számára sokkoló felismerés volt, hogy egy versenyhelyzet újra elindította a megfelelési kényszerét.

Úgy gondolja, már ezeken rég túl van, aztán részt vett egy versenyen, és előjöttek a régi érzések.

„Egyszer csak újra meg akarok felelni, ott van bennem a kényszer. Például rosszul érzem magam, ha a produkcióm nem úgy sikerül, és azt érzem jobb vagyok ennél, vagy például több pontot kellett volna szereznem” – mesélte Tomi.

Az énekes szerint egy negatív, vagy építőnek mondott kritika azonnal beindítja az érzéseket.

Ilyenkor azt érzem, hogy nekem már nem itt kellene tartanom. Azt mondom magamnak, ne szórakozz már, hogy mások véleménye ennyire befolyásol téged, vagy akár befolyásolja a képességeidet. Ilyenkor dühös vagyok magamra

– mondta az énekes Szabó Péter podcastjében.

A tudatosság a kulcs

Egyre tudatosabban figyeli, mi zajlik benne, és ma már egy rosszindulatú komment nem borítja ki, mint korábban, ugyanis komoly fejlődésen ment keresztül.

Horváth Tomi és felesége tökéletes partnerei egymásnak az életben (Fotó: Fürjes Viktória)

„Régebben nem gondoltam bele, hogy ha valaki csúnyát ír nekem, akkor benne mi lehet, szimplán haragudtam. Ma már viszont nincs az a fajta düh bennem” – mesélte az énekes, aki szerint mára szimplán törli az ilyen hozzászólásokat, de nem veszi magára.

Horváth Tomi támasza

Az énekes különösen hálás szerelmének, aki szinte előbb észreveszi rajta a feszültséget, mint ő maga. Horváth Tomi felesége, Péterfi Andika ugyanis képes akár hetekkel előre érzékelni, ha negatív hullámba kerül az énekes. Ekkora viszont nem akar beleszólni, hanem kérdésekkel igyekszik jó útra terelni Tomit. Nagy szerencse, hogy mindketten tudatosan dolgoznak magukon, így tökéletes partnerei egymásnak ezen az úton.