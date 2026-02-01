RETRO RÁDIÓ

Horváth Tamás: "Tegnap megszakadt a szívem" - felesége balesetéről van szó

Újabb tragédia sújtja Horváth Tamásékat. A baleset mindent tönkretett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 17:55
Horváth Tamás tragédia Péterfi Andrea

Nem elég, hogy Horváth Tamás felesége balesetet szenvedett, kórházban van, de még a fia szalagavatóját is ki kellett hagynia.

Sorra érik a tragédiák Horváth Tamás családját
Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor

Az egész országot megrázta pár napja Horváth Tamásék tragédiájának híre. Az énekes felesége, Péterfi Andrea a Maldív-szigeteken szenvedett balesetet nyaralás közben. 

Horváth Tamásék újabb vesztesége

A hosszú utazást, műtétet és sok szenvedést követően most azonban meg is érkezett az újabb pofon. Az édesanya így nem tudott részt venni saját fia szalagavatóján.

Hihetetlenül várták az eseményt, a nyaralás is direkt így lett időzítve, hogy erre az eseményre mindenképpen otthon lehessenek. Nem véletlen, hogy az egész családot lesújtotta, mikor a nő nem hagyhatta el az ágyat. A neves énekes az egészről Facebook oldalán posztolt:

Tegnap megszakadt a szívem.

- kezdte a posztot drámaian Horváth Tamás, melyet azóta már több, mint 10 ezren likeoltak is.

Nagyon várta Andi, hogy ott lehessen a fia szalagavatóján. A nyaralást is pont úgy időzítettük, hogy a szalagavató napjára fixen itthon legyünk… Tegnap online közvetítéssel nézte végig a kórházból, ahogy Dávidra feltűzik a szalagot, ahogy táncol és keringőzik… Zokogott, hogy nem foghatja a fia kezét… Andi csodás édesanya. Nem ismerek, olyan lelkiismeretes embert mint ő. Dávid pedig egy csodás fiú, aki azt monda, hogy nem a szalagavató a fontos, hanem az, hogy mihamarabb meggyógyuljon az édesanyja… Este mikor véget ért a rendezvény Dáviddal bementünk Andihoz, hogy egy hatalmas puszit nyomjon az édesanyja homlokára… Hálás vagyok, hogy egy ilyen szuper család részese lehetek…

A szöveg mellé a szalagavató egy rövid részletét is csatolta. Így biztos örök emlék marad Andi fia életének eme mérföldköve.

 

