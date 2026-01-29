RETRO RÁDIÓ

Horváth Tamás ígéretet tett felesége balesete kapcsán

„A hosszú út igazából most következik” – friss poszttal jelentkezett Horváth Tamás.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 18:00
Horváth Tamás repülés baleset

Pokoli fordulatot vett Horváth Tamásék paradicsomi nyaralása. Az énekes felesége, Péterfi Andrea a Maldív-szigeteken szenvedett balesetet: eltört a lába. A férjnek és sérült feleségének a hazajövetel nagyobb kihívást jelent, mint azt az elején gondolta.

Horváth Tamás és felesége Dubajban ragadtak
Horváth Tamás mindent megtesz, hogy biztonságban hazahozza sérült feleségét (Fotó: Mediaworks archív)

Horváth Tamás és felesége Dubajban ragadt

A pár a Maldív-szigeteken nyaralt, ahol Andrea megcsúszott a vizes papucsban és eltörte a lábát. A nő ideglenes gipszet kapott, ám azzal első körben nem engedték fel a repülőre. A párnak Dubajban kell várakoznia, miközben Andrea ott is egészségügyi ellásra szorul.

Egy friss Instagram-videóban Horváth Tamás őszintén mesélt arról, mennyire aggódott feleségéért a Dubajba tartó repülőút során. Elmondása szerint 30 percenként időzítőt állított be magának, hogy megmozgassa felesége lábujjait, ezzel is igyekezve megelőzni a vérrögképződés kialakulását.

A pár kimerülten szólalt meg a szállodai szobájában, ahol a pihenés előtt még vérhígítót kellett beszereznie. Kiderült, megszervezték, hogy egy transzfer a budapesti repülőtérről egyenesen a kórházba szállítja majd a törött lábú feleséget és támogató férjét.

Még mindig legyen keresztben a kezetek, mert a hosszú út igazából most következik

Az énekes rendkívül hálás a rengeteg támogató üzenetért, hiszen a követők biztatása hatalmas erőt adott nekik ebben a nehéz időszakban.

Végtelenül hálás vagyok a barátaimért, családtagjaimért, mindenkiért aki gondolt ránk és aki velünk van

– írta Tamás. Az énekes a bejelentkezése végén ígéretet tett:

Jelentkezem, legközelebb Magyarországról!

 A rajongók addig tűkön ülve várják kedvenc énekesük új Instagram posztját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu