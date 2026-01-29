Horváth Tamás ígéretet tett felesége balesete kapcsán

Pokoli fordulatot vett Horváth Tamásék paradicsomi nyaralása. Az énekes felesége, Péterfi Andrea a Maldív-szigeteken szenvedett balesetet: eltört a lába. A férjnek és sérült feleségének a hazajövetel nagyobb kihívást jelent, mint azt az elején gondolta.

Horváth Tamás mindent megtesz, hogy biztonságban hazahozza sérült feleségét (Fotó: Mediaworks archív)

Horváth Tamás és felesége Dubajban ragadt

A pár a Maldív-szigeteken nyaralt, ahol Andrea megcsúszott a vizes papucsban és eltörte a lábát. A nő ideglenes gipszet kapott, ám azzal első körben nem engedték fel a repülőre. A párnak Dubajban kell várakoznia, miközben Andrea ott is egészségügyi ellásra szorul.

Egy friss Instagram-videóban Horváth Tamás őszintén mesélt arról, mennyire aggódott feleségéért a Dubajba tartó repülőút során. Elmondása szerint 30 percenként időzítőt állított be magának, hogy megmozgassa felesége lábujjait, ezzel is igyekezve megelőzni a vérrögképződés kialakulását.

A pár kimerülten szólalt meg a szállodai szobájában, ahol a pihenés előtt még vérhígítót kellett beszereznie. Kiderült, megszervezték, hogy egy transzfer a budapesti repülőtérről egyenesen a kórházba szállítja majd a törött lábú feleséget és támogató férjét.

Még mindig legyen keresztben a kezetek, mert a hosszú út igazából most következik

Az énekes rendkívül hálás a rengeteg támogató üzenetért, hiszen a követők biztatása hatalmas erőt adott nekik ebben a nehéz időszakban.

Végtelenül hálás vagyok a barátaimért, családtagjaimért, mindenkiért aki gondolt ránk és aki velünk van

– írta Tamás. Az énekes a bejelentkezése végén ígéretet tett:

Jelentkezem, legközelebb Magyarországról!

A rajongók addig tűkön ülve várják kedvenc énekesük új Instagram posztját.