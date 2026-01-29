Horváth Tamás ígéretet tett felesége balesete kapcsán
„A hosszú út igazából most következik” – friss poszttal jelentkezett Horváth Tamás.
Pokoli fordulatot vett Horváth Tamásék paradicsomi nyaralása. Az énekes felesége, Péterfi Andrea a Maldív-szigeteken szenvedett balesetet: eltört a lába. A férjnek és sérült feleségének a hazajövetel nagyobb kihívást jelent, mint azt az elején gondolta.
Horváth Tamás és felesége Dubajban ragadt
A pár a Maldív-szigeteken nyaralt, ahol Andrea megcsúszott a vizes papucsban és eltörte a lábát. A nő ideglenes gipszet kapott, ám azzal első körben nem engedték fel a repülőre. A párnak Dubajban kell várakoznia, miközben Andrea ott is egészségügyi ellásra szorul.
Egy friss Instagram-videóban Horváth Tamás őszintén mesélt arról, mennyire aggódott feleségéért a Dubajba tartó repülőút során. Elmondása szerint 30 percenként időzítőt állított be magának, hogy megmozgassa felesége lábujjait, ezzel is igyekezve megelőzni a vérrögképződés kialakulását.
A pár kimerülten szólalt meg a szállodai szobájában, ahol a pihenés előtt még vérhígítót kellett beszereznie. Kiderült, megszervezték, hogy egy transzfer a budapesti repülőtérről egyenesen a kórházba szállítja majd a törött lábú feleséget és támogató férjét.
Még mindig legyen keresztben a kezetek, mert a hosszú út igazából most következik
Az énekes rendkívül hálás a rengeteg támogató üzenetért, hiszen a követők biztatása hatalmas erőt adott nekik ebben a nehéz időszakban.
Végtelenül hálás vagyok a barátaimért, családtagjaimért, mindenkiért aki gondolt ránk és aki velünk van
– írta Tamás. Az énekes a bejelentkezése végén ígéretet tett:
Jelentkezem, legközelebb Magyarországról!
A rajongók addig tűkön ülve várják kedvenc énekesük új Instagram posztját.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre