Machetével felfegyverzett behatolók törtek be egy youtuber otthonába – Videó

Machetével felfegyverzett betörők raboltak ki egy youtubert. Az elkövetők drága felszerelést és az autóját is elvitték. A férfi most mások nagylelkűségére támaszkodik, hogy segítsenek neki újjáépíteni az életét.

A youtubert nagyjából öt ember támadta meg és teljesen kifosztották Fotó: GBJSTOCK

Saját otthonában támadták meg a youtubert

Kelvin Tavaziva egy új videón dolgozott, amikor fegyveres behatolók törtek be melbourne-i otthonába a múlt hónapban. Az ausztrál hírek szerint több ezer dollár értékű kameraberendezést, valamint egy laptopot, egy telefont és az autóját is ellopták. A támadók eközben késsel fenyegették meg a 28 éves Tavazivát, öccsét és két barátját.

A férfi felidézte, mit gondolt magában a rablás során. A videóson eluralkodott a halálfélelem, és azt hitte, hogy a támadók végeznek majd vele. Tavaziva szerint a helyzet gyorsan eszkalálódott, miután egy személy belépett a hálószobájába egy késsel a csípőjén. Hamarosan egy másik behatoló is követte, aki machetével hadonászott.

Összesen öt személy kutatta át Tavaziva otthonát értéktárgyak után, és a tolvajok állítólag azzal fenyegetőztek, hogy visszatérnek, hogy bántsák őt, ha jelenti az esetet a rendőrségnek. Életéért félve a videós egy barátjánál szállt meg, mielőtt a hatóságokhoz fordult.

Megérted, hogy az igazi érték belül rejlik. Az anyagi dolgok jók és minden, de nem... azok nem az értékes dolgok. Abban az időben az egyetlen dolog, amit kívántam, az volt, hogy remélem, élve megúszom.

A youtuber a rablás után pénzgyűjtésbe kezdett, hogy pótolja az ellopott felszerelését és új házat bérelhessen. A férfi megsegítésére több mint 7000 dollárt (2 232 013 Ft) gyűjtöttek össze – írja a People.